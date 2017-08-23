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O skandalın arkasından da Almanya çıktı!

İnterpol’ün üye ülkelere ‘Türkiye’nin 15 Temmuz ile ilgili taleplerine İnterpol üzerinden cevap vermeyin’ telkininde bulunduğu ortaya çıktı. Interpol'ün bu tutumunun arkasında Almanya olduğu son yaşanan olayla kendini gösterdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:02
O skandalın arkasından da Almanya çıktı!

Almanya'nın 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye karşı uyguladığı düşmanca tavrı Interpol de benimsedi. Interpol, Türkiye'nin 2 Ağustos 2016 tarihinde Interpol sistemine girdiği 72 bin FETÖ'cünün kaydını sildi. Böylece FETÖ'cülerin uluslararası takibi engellenirken, yeni veri girişi de kısıtlandı. Bununla da yetinilmedi FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle kapatılan ve yürütülen soruşturmalara konu olan 140 Türk şirketi ile irtibatlı olan yurtdışındaki firmaların bilgisini teyit etmek ve ilgili ülkeyi uyarmak maksadıyla Türkiye'nin Interpol üzerinden gönderdiği listeye Almanya 'adli soruşturma' kılıfı taktı.

Interpol'ün, Almanya'ya Türkiye'nin taleplerinde kasıt olmadığı uyarısında bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Interpol, Türkiye'de darbe yapmaya kalkışan FETÖ üyelerinin pasaportlarının iptal edilerek sisteme kaydedilmesini 'siyasi' olarak nitelendirdi. Halbuki uluslararası hukukta devlet başkanları ve ailelerine silahlı bir girişim yapıldıysa, çok fazla sayıda insan yaşamını yitirdiyse bu siyasi suç kabul edilmiyor. Bununla da yetinmeyen Interpol, kendi veri sisteminin haberleşme kanalı üzerinden üye ülkelerle doğrudan yazışmasını engellemek için üye ülkelere, 'Türkiye'nin 15 Temmuz ile ilgili taleplerine Interpol üzerinden cevap vermeyin' telkininde bulundu.

"SERBEST BIRAKILMASI MANİDAR"

Interpol'ün bu tutumunun arkasında Almanya olduğu son yaşanan olayla kendini gösterdi. Önceki gün Türkiye'nin talebi üzerine kırmızı bültenle aranan terör örgütü T-HKPC üyesi Erdoğan Akhanlı, İspanya'da yakalanmasına rağmen Türkiye'ye teslim edilmedi. Almanya'nın talebi üzerine ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. FETÖ ağzıyla konuşan Alman makamlarının Interpol'e yaptığı baskı, Türkiye'nin Interpol ile yaşadığı krizlerin merkezinde Almanya olduğunu gösterdi. Akhanlı olayının ardından Almanya tarafından Türkiye'nin uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullandığı iftirası atılırken, hukuken mümkün olmadığı halde Türkiye'nin Interpol'den atılması gerektiği söylendi. Almanya Başbakanı Merkel'in, "Interpol bu tür şeyler için kullanılamaz" sözleri Türkiye'ye karşı açık bir kastın olduğunu gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesinin manidar olduğu belirttildi.
Merkel'in, Interpol kanallarının Türkiye tarafından suiistimal edilmesi suçlamasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Bir suçlunun aynı teşkilat içerisinde bulunduğumuz bir başka ülke tarafından korunması akdettiğimiz anlaşmalara aykırıdır. Interpol teşkilatının kendi kurallarını hiçe sayarak bu kırmızı bülteni askıya alması güvenilirliğini ve tarafsızlığını sorgulamaya açmıştır" denildi.

DİĞER ÜLKELER İLE TRAFİK SÜRÜYOR

Interpol'ün tutumuna rağmen Interpol görevlileri ile Türk yetkililer arasında yapılan toplantılarda Emniyet Interpol, Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların doğru olmadığını anlatıyor. Heyetler arası görüşmelerde 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel ve FETÖ gerçeğini gösteren raporlar sunuluyor. Ayrıca Avrupa'nın tutumunun yanlış olduğu belirtilirken diğer ülkelerin Interpolleri ile trafik sürdürülüyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:02
  1. Almanya
  • ali ekrenali ekren1 sa önce
    Yahudi kahpe, Alman mallarını almayın kardeşim mercedesi gönderin vs vs
  • kemal yılmaz kemal yılmaz 1 sa önce
    SA.Her şeyi iyi hoş anlatıyoruzda bizim interpol birimindeki eksikler neler onu hiç sorgulamamaktayız.Benim anladığım kadarı ile bu kıçı kırık almanyanın dersini iyi çalışmakta iyi yetişmiş elemanları hukuk danışmanları alt yapılarını iyi kurmaktalar kendi interpol bünyelerinde.Bizim birim ise malesef nal toplamakta bir an önce o birime iyi yetişmiş personel takviyesi yapılsınki bu tür utanclarıda bizlere yaşatmasınlar.Biz dersimizi iyi çalışmaz isek elin gavur almanı bizi böyle parmağında oynatır.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    iyice kudurdunuz hitler soyu sizden de bu beklenirdi ama unutmayin turk tokati agirdir altindan kalkamiyacaksiniz
  • Ismail yerliIsmail yerli1 sa önce
    Tarik el hasimi teroristini turkiye niye vermiyor, kafkasyadan gelen dune kadar yabamci savasci denilen teeroristler hangi sinirdan kolunu sallaya sallya gecti, siz tum dunya halklarini saf kendinizi akilli bunu dile getirenleri hain diye ne kadar daha sure damgalayacaksiniz islamda yasadigi bu orta cagi asacak
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