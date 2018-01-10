O skandala bakanlar el koydu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi’ni basarak vatandaşları makineli tüfeklerle tarayan, masum insanları şehit edip onlarcasını yaralayan tankların içindeki darbecilerin hâlâ görevleri başında olduklarını Akit gündeme taşımıştı. Haberin yayımlanmasının ardından Akit gazetesinin santrali gelen telefonlarla kilitlendi. Benzer durumun kendilerinin başına da geldiğini kaydeden darbe mağdurları, halkı tarayıp şehit eden, yaralayan darbecilerin önemli bölümünün tutuksuz yargılandığını bildirdiler. Darbecilerin tutuksuz yargılanırken hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam edip maaşlarını almalarına isyan eden darbe mağduru vatandaşlar, durumun düzeltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.



BAKANLAR DUYARSIZ KALMADI



Akit’in sayfalarına taşıdığı feryatlara hükümet kanadı duyarsız kalmadı. Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, gerekenin yapılacağı sözünü verdiler. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Darbe sanıklarıyla ilgili mahkeme safhası devam ediyor. Ama bu tür şikâyetlerin de olduğu ortada. Biz idari olarak gerekeni yaparız. Darbe sanıklarının görevlerine devam etmesi konusunda bakanlık olarak üzerimize düşen neyse idari olarak gerekeni yaparız. Konuyu inceletir ve görevde olmaması gereken darbe zanlısı personelle ilgili gereken işlemi yaparız. Yargı da kendi alanında gerekeni yapar” dedi.

Beni vuranlar hala görevde

İnceleme başlatacağım



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Akit gazetesinin gündeme getirdiği konu ile ilgileneceklerini belirterek, “Savcılık kendi açısından bu durumda olanlara bakar. Eğer öyle bir konu varsa itirazını yapar zaten. Ben de bakanlık olarak konunun incelenmesi talimatını vereceğim” şeklinde konuştu.

Utuş ne demişti?

Darbe gecesi AK Parti’nin önündeki darbeci tanklarının üzerine çıkarak ölüm kalım mücadelesi veren ve dört yerinden vurularak ölümden dönen 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş, konuyla ilgili olarak Akit’e yaptığı açıklamada, “Beni vuran kişiler tutuksuz yargılanıyor. Üstüne üstlük karşı tarafın avukatı da benim tutuklanmamı istedi. Mahkemede onların olaylara karışmadıkları yönündeki ifadeleri itibar gördü. Biz ne dediysek tutuklu yargılanmalarını sağlayamadık. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Bu şehitlerimize de saygısızlıktır” diye konuştu.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA