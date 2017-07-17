'O silahlar PKK'nın eline geçiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alındı.

"TERÖR DEVLETİ KURULMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

PYD-PKK AYNI TERÖR ÖRGÜTÜ

Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM KARARI

Kuzey Irak'ta alınan referandum kararının vahim bir hata olduğu, fiilen ve hukuken uygulanamayacağı vurgulandı.

