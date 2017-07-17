Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'O silahlar PKK'nın eline geçiyor'

MGK, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı 6.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada PYD'ye verilen silahlar PKK'nın eline geçiyor açıklaması yapıldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
'O silahlar PKK'nın eline geçiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de ele alındı.

"TERÖR DEVLETİ KURULMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

PYD-PKK AYNI TERÖR ÖRGÜTÜ

Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM KARARI

Kuzey Irak'ta alınan referandum kararının vahim bir hata olduğu, fiilen ve hukuken uygulanamayacağı vurgulandı.
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:17
  1. Son dakika
  2. son dakika MGK
  3. OHAL
  4. açıklama
  5. MGK
  6. Irak
  7. bugün
  8. Fransa
  9. Suriye
  10. Gündem
  11. Temmuz
  12. Tayyip Erdoğan
  13. Recep Tayyip Erdoğan
  • OğuzsoyluOğuzsoylu36 dk önce
    REIS seni seviyoruz ama lütfen bizi hayal kırıklığına uğratmayın.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu39 dk önce
    aynen öyle
  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Zırlamayın abd afrine girmeyin dedi girmediniz,yok şimdide abd ypg ye silah veriyor yok terör örgütü pkk nın üstünden bu silahlar çıkıyor diye şikayet etmeyin,münbiçede gircez dediniz girmediniz,oyalandıkça işin cılkını çıkardınız,rusları aafrini boşaltırdınız,abd dışışleri bakanı geldi öncesinde trump aradı afrin operasyonundan çark ettiniz siz ne ayaksınız yaaa birde çıkmışsınız abd ypg yi silah veriyor diyorsunuz siz her dediğini yapınca onlarda silahlandırıyor utanmadan birde ahhh vaaah ediyorsunuz,adamlar afrinede o ağır silahlardan naklediyor sen önce bi gir afrinede engel ol sevkiyatı ve süpür ordaki pkk itlerini,milletimizi iyice enayi bellediniz yazıklar olsun
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün âyet ve hadisi
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. NASA'nın yeni uydusu arıza yaptı
  3. Ölüm onu tatilde yakaladı
  4. Yargıtay, FETÖ ile ilgili kararın..
  5. Tunceli'de jandarma karakoluna hain..
  6. Cami mahyasında dansöz oynattılar!
  7. Bu ne sorumsuzluk? Servis aracında..
  8. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate..
  9. Kadınların cenazeyi takip etmeleri..
  10. 'O silahlar PKK'nın eline geçiyor'
  11. Büyükada toplantısıyla ilgili sıcak..
  12. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
  13. Resim bulunan bir yerde namaz..
  14. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
  15. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
  16. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
  17. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
  18. Avukatların yargılandığı FETÖ..
  19. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
  20. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar
Polis evin perdelerinin hiç açılmamasından şüphelenince… Böyle yakalandılar
Operasyon bitti, Dicle'den ceset akıyor
Operasyon bitti, Dicle'den ceset akıyor