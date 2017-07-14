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"O sendika FETÖ'nün talimatıyla kuruldu"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; 'o sendika, oradaki terörist başının talebiyle kurulmuş bir sendika. Yüzlerce sendika olmasına rağmen ona üye oluyorsunuz' dedi.

14 Temmuz 2017 Cuma 07:35
"O sendika FETÖ'nün talimatıyla kuruldu"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, , İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşma yaptı.

FETÖ kapsamında ilişiği kesilen öğretmenler

Bakan Yılmaz, FETÖ soruşturmaları kapsamında, bu yapıyla bağlantısı olan kişilerin ilişiğinin kesildiğini hatırlattı. İlişik keserken tek bir kriteri dikkate almadıklarının altını çizen Yılmaz, "33 binin üzerinde ilişik kesme oldu. Sendika, oradaki terörist başının talebiyle kurulmuş bir sendika. Yüzlerce sendika olmasına rağmen ona üye oluyorsunuz. Normal hesap açmanızdan dolayı bir şey demedik ama çağrı üzerine bankaya destek yapıyorsanız onu dikkate aldık. Yine onların özel dernekleri var, ByLock var. Eğer bunların hepsi bir araya gelmişse bu şekilde yaptık." dedi.

Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi bir yere geleceğine inandığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İndeksler geleceğimizin çok daha aydınlık olacağını söyledi. Yurt dışında yapılmış bir çalışmaya göre 2030'da İtalya'nın, 2050'de Fransa'nın önündeyiz. Niçin? İnanın Türkiye'de çok iyi giden şeyler var, bunlardan biri de eğitimdir. Eğitimin ölçülen miktarı, en somut milli gelirimizdir. Milli geliriniz ne kadarsa eğitiminiz de odur."

Bakan Yılmaz, sözlerini "Güzel günler göreceğiz. En güzel günler, henüz görmediklerimiz, en güzel sözler, henüz söylemediklerimiz." diyerek bitirdi.

Toplantıda İTO üyelerinin sorularını da cevaplayan Yılmaz, var olan meslek liselerinin yıkılıp yerine imam hatip yapılmasının kendisinden önceki dönemlerde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, öğrenci bulamadıktan sonra açılacak okulun sadece bir tabeladan ibaret olacağının altını çizerek, bu konuda vatandaşların isteğinin önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bundan sonra yapmıyoruz. Eskiden böyle olmuş mudur? Evet olmuştur. Doğru olmuş mudur? Hayır, doğru değildir. Dolayısıyla biz de zaten doğru olmadığını düşündüğümüzden arkadaşlara böyle bir talimat verdik." dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 07:35
  1. fetö sendikası
  2. İsmet Yılmaz
  3. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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  5. kamudan ihraç edilen memurlar
  6. ihraç edilen öğretmenler
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