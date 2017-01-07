O sektöre özel destek geliyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide, yazılım temelli teknolojiler için hazırladığı takvim Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı ile ortaya konuldu. Planın en önemli başlıklarından birini yazılım alanında "uluslararası rekabet gücünün artırılması" oluşturuyor.
Söz konusu hedefe ulaşılabilmesi için Türkiye'nin uluslararası yazılım sektöründe öncelikli alanlar belirlenecek, bu alanlara yönelecek girişimcilere özel tematik destek programları hazırlanacak.
DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK KATMA DEĞER HEDEFİ
Yazılım sektörü, düşük yatırım maliyeti, nitelikli ve sayıca yüksek istihdam ve katma değeri yüksek ürünler ortaya koymasıyla büyük önem taşıyor.
Yazılım, ayrıca diğer sektörlerde verimlilik ve katma değer artışına katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu sektörü ileriye taşıyacak adımlar, ekonomi açısından ayrı önem taşıyor.
Yeni sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0; yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi kavram ve uygulamalar, yazılım temelli teknolojilere dayanıyor.
(Haber7)