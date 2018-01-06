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O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!

Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi 2018'de Türkiye'de olacak.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:47
O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!

Müşterek Taarruz Uçağı F-35’lerin operasyonlarına hazır hale gelmesi için Malatya’da inşa edilmesi planlanan “JSF Uçağı Saha Aktivasyonu için 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Altyapı ve Tesislerine Yönelik İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İnşaat Müteahhitlik Hizmetleri Alımı’’ Projesi’nin anlaşması, 429.500.000 TL anahtar teslim bedel ile geçtiğimiz yıl 14 Ağustos’da Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Ankara’da imzalandı.

Proje kapsamında, Türkiye’nin de program ortağı olduğu yeni nesil F-35 savaş uçaklarının üs olarak kullanacağı askeri tesis içerisinde, uçak sığınakları, hangarlar, hangaretler entegre eğitim merkezi, filo ve karargah binaları, yemekhane, misafirhane, bakım atölyeleri, depolar, ısı merkezi, spor tesisleri, taksi yolları, beton kaplamalar, bağlantı yolları, peyzaj, tesisat galerileri ve altyapı işleri yapılacak.

Türkiye’nin sipariş verdiği ilk iki F-35 Müşterek Taarruz Uçağının 2018 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Uçaklar yaklaşık bir yıl boyunca ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Luke Hava Üssü’nde pilotların eğitiminde kullanılacak. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ‘öğretmenlik’ yetkisi alacak olan pilotların uçakları Türkiye’ye 2019’da getirmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HVBS) ile F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yayınlanan ihale ilanında HvBS-JSF Bütünleşmesi Projesinin kapsamı “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) bilgi sistemleri ile Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HVBS) bileşenlerinin güvenli bir şekilde bağlanması ve sistemler arasında gizlilik dereceli bilgilerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde paylaşılması ” olarak açıklandı.

Projenin Teklife Çağrı Dosyası (TÇD), 12 Ocak Saat 16:00’a kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilecek. Teklifler ise 28 Şubat Saat 16:00’a kadar SSM’ye sunulacak.

Star

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 15:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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