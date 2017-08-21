Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O şehirde sıcak saatler… Kent merkezi karıştı!

Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar konuştu. Halk otobüsü şoförü silahla vurularak yaralandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:01
O şehirde sıcak saatler… Kent merkezi karıştı!

Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol kavgasında silahlar konuştu. Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü yaralandı. Yaşanan olaylar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre olay, Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Bağlarbaşı Mahallesi hattında yolcu taşıyan 63 H 0142 plakalı özel halk otobüsü şoförü Şükrü D. ile ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmada yanında bulundurduğu silahı çıkartan motosiklet sürücüsü, otobüs şoförü Şükrü D.’ye ateş açtı. Bacağından vurulan otobüs şoförü, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya şahit olan yolcular ve çevredeki vatandaşlar ise, motosiklet sürücüsünün elindeki silahı alıp linç etmek istedi. Polis, zanlıyı linç edilmekten havaya ateş açarak kurtardı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, kalabalık ise polisin uzun süren çabasının ardından sakinleştirilebildi.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför, ambulansla Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcu ve çevredeki vatandaşların zanlıyı linç etme girişimleri ve polisin havaya ateş açarak kalabalığı dağıtma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:01
  1. şanlıurfa
  2. linç
  3. eğitim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı!
    1. Saldırı hazırlığındaki teröristlere..
    2. Barbaros Şansal Türkiye'den kaçtı!
    3. Bodrum alev alev! 10 saate..
    4. Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine..
    5. Oraya gelin gitti, takıları taşıyamadı
    6. ÖSYM Başkanı Demir istifa etti
    7. Milyonlarca insan aktı… Kuyruğun sonu..
    8. Barcelona saldırısında sıcak gelişme
    9. Hedef 1 milyon turist
    10. Bingöl’de Kurban Bayramı hazırlıkları
    11. “Singapore Lecture” konferansında
    12. Yakakent’in alt yapısına neşter
    13. Başkan Alan’dan kursiyerlere altın..
    14. Ereğli’de tarım ve hayvancılık fuarı..
    15. 11 ayrı suçtan aranan şahıs..
    16. Şehit Eren Bülbül Malatya’da da..
    17. Malatya Stadyumu’nun açılışı yine..
    18. Anız ve fındık kabuklarını yakmayın..
    19. Şanlıurfa’da İnsansız Hava Aracı düştü
    20. Şanlıurfa'da ABD'ye ait bir İHA daha..
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!