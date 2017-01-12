O şehirde Reina katliamcısı alarmı verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde, Reina katliamını gerçekleştiren firari terörist Abdulgadir Masharipov'un görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ilçede emniyet tedbirlerini arttırdı.

O şehirde Reina katliamcısı alarmı verildi
Eklenme: 12 Ocak 2017, 00:32
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İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı katliamı gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov'un Bursa'nın İznik İlçesi Atatürk Caddesi'nde görüldüğü ihbarı, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İhbarcının bir alışveriş merkezinde terörist Masharipov'a benzeyen birini gördüğünü söylemesi üzerine ekipler zanlının görüldüğü alışveriş marketine giderek, güvenlik kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Reina saldırganı teröriste benzeyen kişiye rastlanılmazken, polis ekipleri ilçede tedbirini artırdı.

 
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