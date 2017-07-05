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O savcının yerine arkadaşı görevlendirildi

15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden biri olan şehit Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in yerine yakın arkadaşı ve aile dostu Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz atandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:13
O savcının yerine arkadaşı görevlendirildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üniformalı teröristlerince gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirmişti.

25 yıllık arkadaş olan Alper ve Yılmaz’ın daha önce de halef selef olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:13
  1. Malatya
  2. Denizli
  3. Akşehir
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