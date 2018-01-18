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O Savcı yeniden Başsavcı Vekili

HSK’nın kararnamesine itiraz eden Demir’in itirazı kabul edildi. Demir, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:31
O Savcı yeniden Başsavcı Vekili

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin hazırladığı kararname ile geçtiğimiz Aralık ayında rütbesi düşürülüp Anadolu Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir’in görev yeri tekrar değişti.

30 yıllık savcı Mehmet Demir, İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken 17/25 Aralık Soruşturmaları sonrası medyaya yansıyan bazı konuşmaları grup toplantısında okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığı olmasına rağmen Mayıs 2014’te soruşturma başlattı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Savcı Demir, soruşturmayı ‘sehven’ başlattığına dair açıklama yaptı. Ancak HSK Savcı Mehmet Demir hakkında inceleme başlatarak, Edirne Adalet Sarayı’na geçici görevlendirmeyle atadı.

Demir, buradaki 4 aylık görevinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na geri döndü. Haziran 2016’da çıkan bir kararname ile Bakırköy Adalet Sarayı’na Başsavcı Vekili olarak atanan Mehmet Demir, 18 aylık görevinin ardından 25 Aralık 2017’de HSK Birinci Dairesi'nin hazırladığı bir kararname ile yeri görev yeri değiştirilen 92 kişiden biri oldu. Rütbesi düşürülen Başsavcı vekili Mehmet Demir, Anadolu Adalet Sarayı’na düz savcı olarak atandı.

Kararnamenin yayınlanmasının ardından HSK Birinci Dairesi’ne itiraz eden Demir’in itirazı kabul edildi. Rütbesi tekrar Başsavcı Vekilliği’ne çıkarılan Demir, Büyükçekmece Adalet Sarayı’na atandı. Kaynak-Hürriyet

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:31
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  2. Anadolu Adalet Sarayı
  3. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı
  4. Mehmet Demir
  5. Büyükçekmece Adalet Sarayı
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