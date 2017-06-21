Ankaralı Turgut, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Bazı milletvekili ve partililerin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne bel altı şarkılarıyla bilinen Ankaralı Turgut da katıldı.21 Haziran 2017 Çarşamba 12:35
Yürüyüşe katılan Ankaralı Turgut, "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN'A ŞARKI YAZMIŞTI
Bilindiği üzere Ankaralı Turgut daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen 'Efsane Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' şarkısını yazmıştı.
Daha fazla yorum göster (1/10)
cemal53 dk önce Yani bulmuş kendi değin gevreli1 sa önce Tam chp ye yakışır.kılıçtaroğlu yazar bu söyler Nur 1 sa önce Sönen şöhretmeselesianlamadınızmı! hercai1 sa önce Ula , 80 milyon turk vatandasi son 15 yilda, hastahane, universite, yol, kopru, tunel, hizli tren ve bilme daha nice nice yeni seyler gordu, hak sahibi oldu! Siz hangi 'Adaletten' bahsediyorsunuz anlayamadim! FETO ya ve ona tapan cahil muslumanlara ADALET demekki istediginiz! serkan2 sa önce Bir söze bakarım söz mü diye bir söyleyene bakarım adam mı diye Kılıç2 sa önce Ne sanatı alayı para karşılıgı soytarılık yapıyo adınada sanat diyo dallamalarr mehmet 2 sa önce ZAVALLI BUGÜNE KADAR NEYİN KISITLANDIDA BİR KİŞİYE ADALET OLMAZ DİYORSUN SORMAK LAZIM HANGİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE MEŞUR OLDUN abdo3 sa önce işin içine para girdimi sanatçılar bile değişiyor. nerede vatanperverlik. ankaralı turgut sende bittin bu halkın gözünde şerefsiz hakan3 sa önce Sen eksik kalirsin zaten birde kendilerini sanatçı zannediyorlarya ne ellere kaldik Murat Yılmaz3 sa önce İçkici, alemci adamdan başka şey beklenmezdi.