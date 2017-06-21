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Ankaralı Turgut, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı

Bazı milletvekili ve partililerin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne bel altı şarkılarıyla bilinen Ankaralı Turgut da katıldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:35

Yürüyüşe katılan Ankaralı Turgut,  "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A ŞARKI YAZMIŞTI

Bilindiği üzere Ankaralı Turgut daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen 'Efsane Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' şarkısını yazmıştı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:35
  1. Ankaralı Turgut
  • cemalcemal53 dk önce
    Yani bulmuş kendi değin
  • gevreligevreli1 sa önce
    Tam chp ye yakışır.kılıçtaroğlu yazar bu söyler
  • Nur Nur 1 sa önce
    Sönen şöhretmeselesianlamadınızmı!
  • hercaihercai1 sa önce
    Ula , 80 milyon turk vatandasi son 15 yilda, hastahane, universite, yol, kopru, tunel, hizli tren ve bilme daha nice nice yeni seyler gordu, hak sahibi oldu! Siz hangi 'Adaletten' bahsediyorsunuz anlayamadim! FETO ya ve ona tapan cahil muslumanlara ADALET demekki istediginiz!
  • serkanserkan2 sa önce
    Bir söze bakarım söz mü diye bir söyleyene bakarım adam mı diye
  • KılıçKılıç2 sa önce
    Ne sanatı alayı para karşılıgı soytarılık yapıyo adınada sanat diyo dallamalarr
  • mehmet mehmet 2 sa önce
    ZAVALLI BUGÜNE KADAR NEYİN KISITLANDIDA BİR KİŞİYE ADALET OLMAZ DİYORSUN SORMAK LAZIM HANGİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE MEŞUR OLDUN
  • abdoabdo3 sa önce
    işin içine para girdimi sanatçılar bile değişiyor. nerede vatanperverlik. ankaralı turgut sende bittin bu halkın gözünde şerefsiz
  • hakanhakan3 sa önce
    Sen eksik kalirsin zaten  birde kendilerini sanatçı zannediyorlarya ne ellere kaldik
  • Murat YılmazMurat Yılmaz3 sa önce
    İçkici, alemci adamdan başka şey beklenmezdi.
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