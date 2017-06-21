Ankaralı Turgut, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı

Yürüyüşe katılan Ankaralı Turgut, "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A ŞARKI YAZMIŞTI

Bilindiği üzere Ankaralı Turgut daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen 'Efsane Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' şarkısını yazmıştı.