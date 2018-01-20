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O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu! 'Umutsuzum'

İktidar karşıtı şarkıcı Teoman, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olduğunu belli eden açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:24
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu! 'Umutsuzum'

Özellikle ergenlerin beğendiği şarkılarıyla tanınan Teoman, eski şarkılarını topladığı bir albüm yaptı.

Albümün tanıtımı için bir gazeteciyle röportaj yapan Teoman, yeni şarkılar yazmayı düşünmediğini söyledi.

"DÜNYA DA TÜRKİYE DE KORKTUĞUM BİR YERE GİDİYOR"

Gündemle ilgili neden konuşmadığı sorulan Teoman, "İçimde, aklıma gelen şeyleri bir yerlere yaymak gibi bir ateş yok artık çünkü. Yorgunum. Dünya da, Türkiye de benim çok korktuğum bir yere doğru gidiyor. Türkiye’nin geleceğine dair umutsuzum. Üzülüyorum ülkem için. Ama çıkış yolu ne desen, onu da bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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