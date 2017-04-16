O sandıkta kimyasal ve biyolojik silah araması

Meclis Başkanı Kahraman, oy kullanmaya gelmeden önce, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, AFAD ekipleri de Kahraman ve komutanların oy kullanacağı sandıkların bulunduğu sınıflara teker teker girerek, kimyasal ve biyolojik silah araması yaptı.



Çankaya İlkokulu'nda, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da oy kullandı. Öte yandan vatandaşların özellikle yaşlı seçmenlerin, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullandığı görüldü.



TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Çankaya İlkokulu 1140 No'lu sandıkta oyunu kullanan Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güzel bir gün. Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. Halk oylamalarına hep alışmalıyız. En büyük söz sahibi halk. Zaten demokrasi, 'demoskratos' halkın iktidarı demek. 'Demos' halk, 'kratos' iktidar. O olmalıdır ve inşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu olsun, bereketli olsun."

Kahraman, daha sonra okuldan ayrıldı.