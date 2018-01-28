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O saldırgan hakkında flaş karar

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. (28) ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

28 Ocak 2018 Pazar 17:44
O saldırgan hakkında flaş karar

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 17:44
  1. Kadıköy Caferağa Mahallesi
  • Tek AtarTek Atar1 sa önce
    MEdya gündeme getirmese böyle bir tehlike maalesef serbest dolaşacaktı...:S
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