O şahsın akli dengesi bozuk

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek başkanlığın çalışmaları ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Akit’in “Kur’an karşısında dansöz oynatan ve kendilerine cemaat diyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Bu kişi vakti ile Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı, şimdi de Mason olduğunu söylüyor. Cezaevinde yatış sebeplerinden biri de Atatürk’e hakarettir. Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı. Şimdi kendisini en büyük Atatürkçü olarak tanımlıyor. Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını her zaman söylüyoruz. Lakin o televizyon kanalını kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil. Yetki kimde ise onun kapatması lazım” şeklinde cevap verdi.



FETÖ raporu daha bitmedi



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu FETÖ raporunun zayıf olduğu yönündeki eleştirilere de değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, “Şu anda rapor üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da edecek. Nerede eksik ve zayıf noktalar var ise o konuda kurulumuz çalışıyor. Bunları da son haline getirdikten sonra alana yayınlamaya da çalışıyoruz. FETÖ ve bunlara benzer bir takım gruplar üzerine de komisyonlarımız çalışıyor. İyiyi ve faydalı olanı rahatsız etmeden hassa bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hizmet içi eğitimlerimizle bu çalışmalarımız sahaya yansıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.





Müftülere nikâh yetkisi verilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Erbaş, “Nikâh konusu ile ilgili bize düşen çalışmalarımız devam ediyor. Bu konunun bize düşen yanı ile ilgili biz de çalışmalarımızı tamamladık. Genelgemizi hazırladık. Şu anda uygulamaya geçildi. İhtiyaç olan yerlerde müftülerimiz nikâh kıymaya başladılar. İlk olarak Milli Savunma Bakanımızın oğlunun nikâhını Ankara Müftümüz kıymış bulunuyor. Bu konu ile alakalı müftülerimize bir eğitim de verdik” diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her açıdan milletin yanında olduğunu belirten Erbaş, “Her zaman söylediğimiz bir 3T metodu vardır. Bu 3T, Takdir, Tenkit ve Teklif’tir. Takdir etmek milletimizin görevidir. Yapıcı tenkitlere her zaman için iyidir. Şahıs ve kurumlar her zaman için ‘kardeşim bu yanlış, doğrusu budur’ şeklindeki yapıcı tenkitler bizim lehimize olacaktır. Teklif’de çok önemli, tenkit eden bir kişinin teklifini de değerlendirmek her zaman için önemlidir” diye konuştu.