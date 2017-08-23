O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor

Ayhan Bermek, bir dönem Fetullahçı 'abi'lerin iş dünyasındaki önde gelen isimlerinden biriydi.

17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün kanalı Bugün TV'ye, kendisi gibi Gülen'e yakınlığıyla bilinen İhsan Kalkavan'la birlikte çıkmış ve o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmiş,"Hizmeti dağıtamazsınız, siz kimsiniz?" şeklinde sözler sarf etmişti.

O gün bugündür hakkında haber dahi çıkmayan Bermek, son olarak Başoğlu ailesinde yaşanan 'amca-yeğen zinarezaletiyle' hatırlandı.





FETÖ'cü baba Ayhan Bermek'ten, BUGÜN TV'de Erdoğan'a tehdit (solda)

BABASININ İŞLERİ BOZULMASIN DİYE, KIZI SUSUYOR

Öz yeğeniyle teknede zina eden Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek, Fetullahçı Ayhan Bermek'in kızı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte aileden hemen herkes medya aracılığıyla sesini duyurmuşken, babı-kız sessizliğe gömüldü. Sessizliğin nedeni, ailenin birliği için gibi gözükse de gerçek başka; çünkü babası Fetullahçı örgütün üst düzey isimlerinden biri.

BURCU BAŞOĞLU'NUN YOGA HOCASI OLAN EŞİ, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Burcu Başoğlu'nun yoga hocası olan eşi Selçuk Kabadayı, boşanmak için avukatını devreye soktu. Avukat tarafından yapılan açıklamada "ihanet ve aile birliğini temelinden sarsmak" gerekçesiyle boşanma davası açıldığı duyuruldu. Boşanma davası dilekçesinde, Selçuk Kabadayı 1 milyon lira talep etti.

MURAT BAŞOĞLU'NA DA 1 MİLYON LİRALIK DAVA

Murat Başoğlu'nun abisinin kızıyla olan ilişkisinin önceye dayandığı belgelerle mahkemeye verildi. Murat Başoğlu, teknede zin ettiği öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile 5 Temmuz'da Etiler'de görüntülenmiş ve gazetecilere "Yanımdaki yeğenim, yanlış bir şey yazmayın." demişti. Başoğlu'ndan da 1 milyon lira tazminat isteniyor. (Ensonhaber)





Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!





