O provokatörler bakın hangi gazete çalışanı çıktı

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Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan Ayşegül Başar isimli bir kadın gözaltına alındı.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR

Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Diğerleri hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan Ayşegül Başar isimli bir kadın gözaltına alındı.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR

Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Diğerleri hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.