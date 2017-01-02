O provokatörler bakın hangi gazete çalışanı çıktı

Dün İstanbul Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan Ayşegül Başar hakkında flaş karar. Öte yandan Ayşegül Başar’ın terör bülteni Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.

O provokatörler bakın hangi gazete çalışanı çıktı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:41
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Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan Ayşegül Başar isimli bir kadın gözaltına alındı.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR

Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Diğerleri hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

Dün İstanbul Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda bir grup provokatörle kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapan, iç savaş çığlıkları atan Ayşegül Başar isimli bir kadın gözaltına alındı.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR

Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi çalışanı  Ayşegül Başar sabah 06.00'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Diğerleri hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

 
EtiketlerprovakatörProvakatörler Iş Başındaokmeydanıiç savaş çağrısıcumhuriyet gazetesi
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