O projelerin adı bile yetti! 30 katı arttı...

18 Mart’ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı’nda inşa edilen ilk köprü projesi. Hürriyet'in haberine göre İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca uzanacak olan otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgede gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Özellikle köprünün iki ayağının konumu, Avrupa yakasında Gelibolu ilçesinin 7.5 kilometre güneyindeki Sütlüce Köyü ile Anadolu yakasındaki Lapseki ilçesinin 2.5 kilometre güneyindeki Şekerkaya mevkisi olarak belirlendikten sonra bu bölgelerde özellikle tarla fiyatlarında büyük ölçüde artış yaşandı.

İstanbul'dan İzmir'e her yer değerlendi

İzmit Körfezi’ndeki Dilovası Dil Burnu ile Yalova Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü, 2016 Temmuz’da faaliyete geçti. Tamamlandığında, İstanbul-İzmir arası ulaşımı 3.5 saate indirecek olan ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesini de kapsayan bu yatırım, özellikle güzergah üzerinde kalan küçük illere talebi de önemli ölçüde hareketlendirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında inşa edilen yolun da İzmir’e bağlanacak olması göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu proje, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşımı da büyük ölçüde kolaylaştıracak. Özellikle projenin 2013 yılında açıklanmasıyla birlikte otoyolun birinci etkileşim bölgeleri başta olmak üzere tarla ve arsa fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandığını söyleyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ece Kadıoğlu “Köprünün özellikle güzergah hattı olan Gebze, Yalova, Bursa, Manisa, Balıkesir ve İzmir’de fiyatları önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. 2019 yılında İzmir’e ulaşım sağlayacak güzergahın tamamlanmasıyla birlikte Balıkesir-Manisa ve İzmir’deki konut ve arsa fiyatlarının daha da artış göstermesi bekleniyor” dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu

İstanbul Sarıyer ilçesi Garipçe Köyü ve Beykoz ilçesi Poyrazköy arasında inşa edilen ve 2016 yılı Ağustos ayında faaliyete geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü gayrimenkul değerlerini etkiledi. İstanbul metrosu ile de birleştirilmesi hedeflenen projenin otoyol kısmı 2018’de tamamlanacak. Kadıoğlu, projenin etkilerinin en çok görüldüğü ilçelerin Eyüp, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri olduğunu söyledi. Tarla ve arsa fiyatlarında en çok değer artışının yaşandığı bölgelerin ise Arnavutköy Karaburun ve Tayakadın, Beykoz Riva, Sarıyer Uskumruköy ve Çekmeköy Nişantepe olduğunu belirten Kadıoğlu, “Daha çok konut piyasasında hareketliliğin ve fiyat artışının yaşandığı bölgelerin ise Avrupa yakasında Başakşehir-Kayabaşı,Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-Kayabaşı aksı, Zekeriyaköy, Anadolu yakasında ise Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe olarak belirtilebilir” dedi.

Temelleri 2014 yılı Haziran ayında atılan ve 2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabının açılması hedeflenen İstanbul Yeni Havalimanı projesi, İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde, Tayakadın Köyü ile Akpınar Köyleri arasında inşa ediliyor. 2010 yılında projenin kamuya duyurulması ve 2012 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile de projenin konumunun netleşmesi ile birlikte özellikle birinci derece yakınlıktaki bölgeler olan Karaburun,Tayakadın, Yeniköy, Durusu, Boyalık, Yassıören ve Baklalı köylerinde ve Arnavutköy merkezinde konumlu tarla ve arsa fiyatlarında da artış yaşandı. Kadıoğlu, “Arnavutköy merkezde yerleşim bölgesinde yer alan tarla vasıflı taşınmazlar için 2013 yılında metrekaresi 500-600 TL denirken, bu tarlalar için mevcutta bin 250-2 bin TL mertebelerine kadar ulaştığı görülüyor” dedi.

Avrasya Tüneli değeri katladı

Temeli 2011 yılında atılan, geçtiğimiz yıl sonu faaliyete geçen, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi olarak da bilinen Avrasya Tüneli, Kumkapı-Koşuyolu arasında inşa edildi. Kıtalar arası ulaşımı sağlayan bu proje, bu iki bölge arasındaki yolculuk süresini 15 dakikaya indirdi. Tünele, Avrupa yakasında Kazlıçeşme, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı bölgelerinden, Anadolu yakasında ise Acıbadem, Uzunçayır ve Göztepe’den ulaşım sağlanabiliyor. Projenin konut fiyatlarına etkisinin daha çok Anadolu yakasında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, “Anadolu yakasında projenin etkilerinin görüldüğü bazı bölgeler, Üsküdar ilçesi Acıbadem, Ünalan, Koşuyolu Mahalleleri, Kadıköy ilçesi Hasanpaşa ve Merdivenköy Mahalleleri, Avrupa yakasında ise Fatih ilçesi Cankurtaran, Yedikule ve Yenikapı Mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin sahil kesimi olarak değerlendirilebilir” dedi.

Büyük İstanbul Tüneli'nin adı yetti

İstanbul gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen bir diğer mega proje ise 2015 yılında duyurulan Büyük İstanbul Tüneli projesi. 2020’de tamamlanması planlanan Büyük İstanbul Tüneli’nin içerisinde, hem metro hattı hem de çift yönlü karayolu yer alıyor. Metro hattı, İncirli-Söğütlüçeşme arasında 14 istasyondan oluşuyor. Ayrıca metro hattı 9 ayrı metro projesi ile de entegre olacak. Proje kapsamındaki karayolu ile de Avrupa yakasında Hasdal ve Anadolu yakasında Çamlık arasında ulaşım sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Hasdal’dan Çamlık’a 14 dakikada ulaşılması hedefleniyor.

Konut açısından değerlendirildiğinde özellikle İncirli, Bahçelievler, Söğütlüçeşme, Acıbadem ve Ünalan bölgelerinde fiyat artışlarında pozitif bir ivme beklendiğini belirten Kadıoğlu, 9 metro hattına yapılacak bağlantı işe metro hatları üzerinde de fiyat artışları olacağını dile getirdi. Projenin ofis bölgelerini de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Kadıoğlu, “ Tünelin Altunizade, Mecidiyeköy ve Gayrettepe gibi ofis bölgelerine doğrudan ulaşımı sağlayacak olması bölgedeki ofis ve konutlara talepte bir artış oluşturacak” dedi.

Kadıoğlu, Büyük İstanbul Tüneli’nin karayolu kısmında yaşanan gelişmeler için de şunları söyledi; “Avrupa yakasında Alibeyköy, Seyrantepe, Kağıthane, 4. Levent gibi yerleşim yerlerinin yanı sıra uzak etkileşim bölgeleri olarak Göktürk, Kemerburgaz gibi yerleşim yerlerinde de ulaşım kolaylaşacak olup gayrimenkul değerlerine pozitif yansımaları projenin ilerlemesiyle daha çok hissedilecek. Anadolu yakasında ise Ümraniye, Çekmeköy gibi yerleşim yerlerinin yanı sıra uzak etkilenme bölgeleri olarak Sancaktepe, Taşdelen gibi yerleşim yerlerinde de pozitif etkileri bekleniyor. Etkilenme bölgelerine bakıldığında Büyük İstanbul Tüneli’nin etkilerinin ilk etapta Alibeyköy ve Ümraniye bölgelerinde olduğunu söylemek mümkündür.”