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O pompanın orada ne işi var?
ABD'de amatör kameraya takılan görüntüde, bir polis aracından dışarıya çıkan pompa yer aldı. Tehlikeli görüntünün sebebi ise henüz bilinmiyor.
09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
O pompanın orada ne işi var
pompa
arabada asılı kalan pompa
Ad Soyad
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