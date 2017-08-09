Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O pompanın orada ne işi var?

ABD'de amatör kameraya takılan görüntüde, bir polis aracından dışarıya çıkan pompa yer aldı. Tehlikeli görüntünün sebebi ise henüz bilinmiyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:34
  1. O pompanın orada ne işi var
  2. pompa
  3. arabada asılı kalan pompa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...