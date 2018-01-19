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O polislere soruşturma

28 Şubat zihniyeti kamu kurumlarındaki etkisini hissettirmeye devam ediyor.

19 Ocak 2018 Cuma 04:32
O polislere soruşturma

HABER MERKEZİ İstanbul Zeytinburnu’nda kaymakamlığa giden Emre Özen’in, eşinin peçesini açmak isteyen polisten kendilerine boş bir oda göstermesini istediği için darp edildi. Özen, memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İnfiale neden olan skandalla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

28 ŞUBAT’I HATIRLATAN ZORBALIK

Akit’e konuşan Emre Özen, eşi Derya Yıldız Özen ve iki çocuğuyla beraber kaymakamlığa ikamet değişikliği için gittiğini ve bina girişinde birçok zorbalıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kaymakamlık girişindeki güvenlik noktasında x-ray cihazından geçtikten sonra polis kontrol noktasındaki kadın polisin, peçe takan eşi Derya Yıldız Özen’in yüzünü açmasını istediğini aktaran Emre Özen, “Eşim peçesinin herkesin içerisinde değil, bir kabin ya da bir odada açılmasının uygun olacağını söyledi. Polisler bu talebe olumsuz cevap verince, daha önce gittiğimiz kurumlarda bu talebimizin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini söyledik. Bu ifadelerimin ardından üzerime yürüyen polis memuru, ‘sizin ne üstünlüğünüz var, sen kimsin?’ dedi. Kimliğimi istedi. Ben de ‘Şu an suç mu işliyorum’ dedim. ‘Ne diyorsun sen?’ deyip beni koluyla kavradı. Beni zorla kabine doğru götürdü, duvara dayadı, boğazımı sıktı ve karnıma sert bir yumruk attı. Memur, ailemin yanında beni darp etti” dedi. Polis memurundan şikayetçi olduğunu kaydeden Özen, ifade vermek için gittiği karakolda da hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

28 Şubat dönemini hatırlatan olayla ilgili düğmeye basan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün konuyu gündemine aldığı belirlendi. Akit’in Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan olayla ilgili görüntüleri temin etti. Emniyet, olay yerini gören 4 adet kameranın görüntü kayıtlarını incelemeye aldı. Özen’i darp eden polis memurlarını mercek altına alan Emniyet’in gerekli işlemleri yapacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 04:32
  1. 28 Şubat zihniyeti
  2. Zeytinburnu
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