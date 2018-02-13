O polis meslek eğitim merkezi müdürlüğü kaldırıldı

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kaldırılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kaldırılması, İçişleri Bakanlığının 22 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine, 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Söz konusu karar, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre alındı.