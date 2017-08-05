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O polis daha önce de disiplin cezası almış

Çanakkale'de başında sarık ve uzun sakalıyla, resmi polis aracını kullanırken bir vatandaşın ihbarı üzerine hakkında işlem başlatılıp Kaymakamlık tarafından açığa alınan polis memuru Kuraner Erbaş'ın, önceki görev yeri İstanbul'da da aynı suçtan disiplin cezası aldığı ortaya çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 19:01
O polis daha önce de disiplin cezası almış

Çanakkale'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken sarıklı ve sakallı olarak, resmi polis aracını kullanırken çekilen fotoğrafıyla kamuoyunun gündemine gelen polis memuru Kuraner Erbaş hakkında daha önce de işlem yapıldığı ortaya çıktı. Erbaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, 1 Haziran 2016 tarihinde sakal tıraşı olmamak ve amirin izni olmadan nöbet yerini terk etmek suçlarından İl Polis Disiplin Kurulu'nca soruşturma başlatıldığı belirlendi.

İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, 25 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak, Erbaş hakkında hazırlanan 28 Aralık 2016 tarihli disiplin soruşturma dosyasını inceleyip karar verdi. 11 Ekim 2016 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Erbaş'ın 1 Haziran 2016 tarihinde 12.00-14.00 saatleri arasında ön çevre koruma nöbetinde görev yerinden ayrıldığı ve günlük sakal tıraşını olmadığı iddiaları incelendi. Kuraner Erbaş, sakal tıraşı olmadığı ve amirin izni olmadan görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle disiplin yönünden kusurlu bulundu. Brüt aylığının yarısının kesilmesi cezası verilmesi kararlaştırıldı.

KARAR METNİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Hakkında verilen disiplin cezasına ilişkin karar metnini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Kuraner Erbaş, şu yorumu yazdı:

"15 Temmuz 2016'da silahlı eylemler ile başaramadıklarını, bu tarzda yaptıkları çalışmalarıyla başarmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bu raporların tamamı Fetorist komiserler tarafından yapıldı ve bizim devlet erkanlarımız da onların işlemlerini devam ettiriyor. Bu gönderdiğim belgeyi herkesin paylaşmasını istiyorum. Gerçekler ne yazık ki sokaktakiler gibi işlemiyor. İnançlarımızı hala yaşayamıyoruz."

KİMLİĞİ, HABER OLUNCA ANLAŞILDI

Sarıklı ve sakallı resmi polis otosunu kullanırken çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması ardından bu durum kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak en büyük şoku Bayramiç halkı yaşadı. Yaklaşık 5 aydır Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, mobese takip sisteminde bu kılık ve kıyafetle görev yaptığı iddia edilen Kuraner Erbaş'ın polis olduğunu basındaki haberlerden öğrenen Bayramiçliler, buna inanmakta güçlük çekti. Birçok Bayramiçli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne işlerini yapmak için gittiklerinde bu kişiyi gördüklerini, ancak polis olabileceğini akıllarından bile geçirmediklerini ifade etti.

İlçede hala sarıklı ve sakallı polis şoku yaşanırken, Kuraner Erbaş'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde resmi polis otosu sürücü koltuğunda çekildiği ve facebook hesabından kendisinin paylaştığı fotoğrafın altına dünden bu yana çok sayıda eleştiri ve destek yorumları yapıldı. Fakat fotoğrafa kızgınlığı belirten ya da beğeniyi belirten 1600'ü aşkın tıklama yapıldığı görüldü. Yine fotoğraf 408 kişi tarafından paylaşıldı.

Kaymakamlık tarafından dün açığa alınan Kuraner Erbaş'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının en üst katındaki misafirhanede kaldığı, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir olayın İlçede yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bayramiç'te böyle bir polisin varlığından olay ortaya çıkıncaya kadar haberdar olmadıklarını belirten Demirsöz, "İlgili makamlar gerekeni yapacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 19:01
  1. polis memuru Kuraner Erbaş
  2. Çanakkale Bayramiç polis memuru
  3. Çanakkale sarıklı polis
  • turkturk36 dk önce
    in the turkey . burasi turkiye. olaak ok adar. amac sakal degil.
  • Mystic2388Mystic238857 dk önce
    Şu anda emniyette sakalsız polis yok. Özellikle top sakallı polisten geçilmiyor emniyet. Sakal müslüman işi olunca mı gözünüze batıyor???
  • VolkanVolkan1 sa önce
    Neden boyle fuzuli bos isler yapariz? Nedir amaci? Diger Musluman kiyafeti giyen kardeslerimize kin besletmek mi amaci? Gosteris mi? Bu kadar hak kazanmisken bu son 15-17yilda neden oklari uzerimize cekiyoruzNedir yani maksadi?!
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Provokasyon...
  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    Başörtülü polis ve subay oluyor da sakallı neden olamıyor? Her ikisi de dini tercihlerini gereğini yerine getirmiyor mu? bu çifte standart neden? ABD ordusunda bile serbest olan sakal bizde neden yasak!!
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