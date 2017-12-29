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O pastanenin sahibinden ilk açıklama

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 16:23

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı.

Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.

Sabah

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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