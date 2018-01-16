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CHP'nin yeni umudu Nevşin Mengü

CNN Türk’ten kovulan Nevşin Mengü, son dönemde CHP’nin düzenlediği etkinliklerde boy göstermeye başladı.

16 Ocak 2018 Salı 11:24
CHP'nin yeni umudu Nevşin Mengü

Nevşin Mengü, son dönemde CHP’nin düzenlediği etkinliklerde boy göstermeye başladı.

CHP'nin düzenlediği OHAL'de Yeter paneline katılanNevşin Mengü, Türkiye'de artık rejimin değişmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'ten kovulduktan sonra sürekli panellere ve konferanslara katılmaya başlayan Nevşin Mengü, son dönemde CHP'ye yakınlaştı.

CHP'nin 2019 yılı seçimleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde konuşmalar yapan Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmeye başladı.

CHP NEVŞİN'DEN MEMNUN

Nevşin Mengü'nün hükümet aleyhindeki konuşmalar CHP'li milletvekilleri tarafından da alkışlandı.

Mengü, OHAL panelinden önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesinin etkinliğinde de boy göstermişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:24
  1. Nevşin Mengü
  2. CHP
  3. OHAL
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • yazıYORUMyazıYORUM13 dk önce
    Bencede Türkiyede artık "rejim" değişmeli, zira ne olduğu, kime hizmet ettiği belirsiz bu sistemle Türkiye İslam alemine önderlik etmeyi bırakın kendi milletine dahi hükmedemez hale gelecek
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