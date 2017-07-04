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O para muhalifler tarafından yasaklandı

Suriye'de dünden itibaren kullanıma girdiği açıklanan 2 bin Suriye pounduna bugün yasaklama geldi.

04 Temmuz 2017 Salı 17:57
O para muhalifler tarafından yasaklandı

Geçtiğimiz gün Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham ilk kez Esed fotoğrafının yer aldığı Suriye Poundunu tanıttı. Yaklaşık 4 dolar değerinde olan yeni para 2 bin Suriye pounduna denk geliyor.

İlk kez Baas rejimi lideri Esed'in fotoğrafının bulunduğu yeni paraya muhaliflerden yanıt gecikmedi. Halep kırsalında bulunan Ahtarin belediyesi yeni çıkarılan bu paranın kullanımını yasakladı.

Belediye yönetiminin yayınladığı bildiride şu dört madde yer alıyor:

  • Rejim milislerinin lideri Esed'in fotoğrafını taşıyan 2 bin pound değerindeki paranın bölgede kullanılması yasaklanmıştır.
  • Bu parayı kullanan kişiler 1 yıllık hapis cezasına çarptırılacak.
  • Bu para nerde ve hangi sebeple bulunursa bulunsun direkt bir şekilde mahkeme kararıyla imha edilecek.
  • Ahtarin mahkemesi ve güvenlik güçleri bu kararı uygulamak için çalışmalara başlamıştır.

Aynı zamanda muhaliflerin önde gelen isimleri geçtiğimiz gün 2 bin poundluk yeni paranın basılmasına tepki göstermiş ve özgürleştirilmiş bölgelerde kullanılmaması gerektiği yönünde uyarılar yapmıştı.

Timeturk

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:57
  1. SURİYE
  2. PARA
  3. ESED
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