O örgütten çağrı: Silah ticaretini durdurun

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), bir rapor yayınladı.



"MİLİS GÜÇLER SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"



Rapora göre Irak'ta orduya hizmet eden milis güçlerin DAEŞ'e karşı savaştıkları gerekçesiyle kendilerine sağlanan silahları savaş suçu işlemek için kullanıyor.



HANGİ ÜLKELER?



Raporda milsi güçlere özellikle ABD, Rusya, Avrupa ve İran tarafından silah sağlandığı belirtildi. Toplamda 17 ülkeden silah sağlandığı belirtildi.



SAVAŞ SUÇLARI...

Raporda, Irak'a yönelik silah transferinin ülkede zorla kaybolma, kaçırma, işkence, yargısız infaz ve özel mülkün kasıtlı tahribatını körüklediği vurgulandı.



DÜNYANIN ALTINCI SİLAH İTHALATÇISI

Irak'ın dünyanın altıncı ağır silah ithalatçısı olduğu hatırlatılan raporda, örgütün Haziran 2014'ten beri ülkede yaptığı saha araştırmaları, fotoğraf ve video kanıtlarının ayrıntılı uzman analizinin; milis grupların 16 ülkede üretilen tank ve top gibi ağır silahların da aralarında bulunduğu çok çeşitli silaha erişimi olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.



Şİİ MİLİSLER MEZHEPÇİLİK YAPIYOR

Çoğunluğu Şiilerden oluşan bu milislerin, ellerindeki silahları genel olarak Sünni erkeklerin ve genç çocukların zorla kaybolmasında, kaçırılmasında, işkence ve yargısız infazlarda kullandığı ifade edilen raporda, bu ülkeye silah sağlayan ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve İran'ın, bu silahların insan haklarının ihlalinde kullandığının farkında olması istendi.



"YA ÖNLEM ALINMALI YA SATIŞ DURDURULMALI"

Raporun açıklandığı basın toplantısında konuşan Af Örgütünün araştırmacılarından Patrick Wilcken, "Irak'a silah satan her devlet, bu silahların milis güçler tarafından hakların alçakça hak ihlalleri için kullanılmayacağını temin edecek sert önlemler almalı. Bu yapılmadıysa, bu ülkeye silah satılmamalı" ifadesini kullandı. Wilcken, "Iraklı yetkililer paramiliter güçlerin silahlanmasına yardımcı oldular ve maaşlarını ödediler, bu sistematik insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını görmemezlikten gelmeye bir son vermeliler" ifadesini kullandı.



MİLİSLERE YAPTIRIM GEREKİYOR

Irak ordusuyla savaşan tüm milis güçlerin ayrıntılı şekilde sorgulanması gerektiğini belirten Wilcken, ciddi suçlar işlediğinden şüphelenilen milislerin rütbelerinin alınması ve haklarında hukuki soruşturma açılması gerektiğini söyledi.



IRAKLI YÖNETİCİLER GÖZ YUMMAKTAN VAZGEÇMELİ

Wilcken, "Milisleri DAEŞ'ın zulümlerini sona erdirmek için savaşan kahramanlar olarak övmek yerine, Iraklı yöneticileri ülkede mezhepçi gerilimi besleyen sistematik suistimallere göz yummaktan vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.

Irak'ı derhal, zulmü besleyen silah transferlerini ya da silah güzergahlarını durdurmaya yönelik sıkı kuralları olan küresel Silah Ticareti Anlaşması'nı kabul etmeye çağıran Af Örgütü, Irak'ın uluslararası ortaklarından da ülkenin bu yönde adım atması için baskı yapması çağrısı yaptı.