Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taliban’dan ABD halkına 'barış' çağrısı

Afganistan’da gerginliğin arttığı bir dönemde, Taliban barış görüşmelerine yönelik arzusunu yansıtan bir mektup yayınladı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:02
Taliban’dan ABD halkına 'barış' çağrısı

Amerikan halkına ve barış sever kongre üyelerine seslenen Taliban, ABD’nin yoğunlaştırdığı hava saldırılarıyla bir santim bile toprak kazanamadığını belirterek, savaşın bitirilmesi için barışçıl diyalog çağrısı yaptı. Mektupta ABD halkına yönelik olarak, “Özelde Afganlarla genelde dünyayla barışçıl bir diyalog istiyorsanız, başkanınızın, savaş pazarlayan temsilcilerinizin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu gerçeği anlamalarını sağlayın. Onları, Afganistan’la ilgili daha mantıklı politikalar üretmeye zorlayın. Daha geçen eylül ayında Trump’ın yeni strateji düzenledi. Komutanlarınıza, ‘Bu kadar güç kullanımına rağmen Taleban’dan hiç toprak alabildiniz mi, yoksa daha da mı güçlendiler?’ diye sormalısınız” ifadeleri yer aldı.

10 BİN SİVİL CAN VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ağustos ayında açıkladığı yeni ‘agresif’ Afganistan stratejisinin ardından hava saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte sivil ölümler de arttı. Birleşmiş Milletler’in açıkladığı rakamlara göre, geçtiğimiz yıl ABD ve hükümet güçleri tarafından yapılan saldırılarda, 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ülkenin çeşitli kesimlerinde düzenlenen saldırılarda 3 bin 438 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların yüzde 42’sinden Taliban’ı sorumlu tutan açıklamada, saldırıların yüzde 10’unun terör örgütü DEAŞ, yüzde 16’sının hükümet güçleri, yüzde 2’sinin yabancı güçler ve geri kalanının da diğer terör grupları tarafından düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, saldırılarda ölenler arasında 359 kadın ve 861 çocuk bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:02
  1. Taliban
  2. ABD
  3. mektup

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde verdi
    1. BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde..
    2. Tüpraş’ın yıllık kârı 1 milyar dolar
    3. Fatih Terim kararını verdi!..
    4. Şen Piliç dünyaya beyaz eti sevdirdi
    5. "2118'den geliyorum" dedi ve bu..
    6. 105 bin küçük işletme için taşınma..
    7. Sermaye Piyasası Kurulu ceza yağdırdı
    8. YPG'li terörist alçaklıklarını böyle..
    9. Canan Karatay'dan ilginç açıklama:..
    10. Eskiyi getirene indirimli uydu alıcısı
    11. Nazım Maviş'in yoğun SİT mesaisi
    12. ABD'nin DAEŞ oyununu Bekir Bozdağ..
    13. Kârını açıklayıp gongu çaldı
    14. BUDO seferi iptal etti
    15. Mete Yarar Türkiye'nin elindeki kozu..
    16. TANAP ile TAP en rasyonel alternatif
    17. Hollanda'dan bir skandal daha! Kriz..
    18. Ankara'da alarm verildi! Yoğun..
    19. Mete Yarar'dan dikkat çeken İncirlik..
    20. İşsizlik geçen yıla göre 1.8 puan düştü
    Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
    Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
    Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
    Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
    Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
    Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
    Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
    Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
    Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!
    Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
    Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
    Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti
    Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti