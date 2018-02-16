Taliban’dan ABD halkına 'barış' çağrısı

Amerikan halkına ve barış sever kongre üyelerine seslenen Taliban, ABD’nin yoğunlaştırdığı hava saldırılarıyla bir santim bile toprak kazanamadığını belirterek, savaşın bitirilmesi için barışçıl diyalog çağrısı yaptı. Mektupta ABD halkına yönelik olarak, “Özelde Afganlarla genelde dünyayla barışçıl bir diyalog istiyorsanız, başkanınızın, savaş pazarlayan temsilcilerinizin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu gerçeği anlamalarını sağlayın. Onları, Afganistan’la ilgili daha mantıklı politikalar üretmeye zorlayın. Daha geçen eylül ayında Trump’ın yeni strateji düzenledi. Komutanlarınıza, ‘Bu kadar güç kullanımına rağmen Taleban’dan hiç toprak alabildiniz mi, yoksa daha da mı güçlendiler?’ diye sormalısınız” ifadeleri yer aldı.

10 BİN SİVİL CAN VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ağustos ayında açıkladığı yeni ‘agresif’ Afganistan stratejisinin ardından hava saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte sivil ölümler de arttı. Birleşmiş Milletler’in açıkladığı rakamlara göre, geçtiğimiz yıl ABD ve hükümet güçleri tarafından yapılan saldırılarda, 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ülkenin çeşitli kesimlerinde düzenlenen saldırılarda 3 bin 438 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların yüzde 42’sinden Taliban’ı sorumlu tutan açıklamada, saldırıların yüzde 10’unun terör örgütü DEAŞ, yüzde 16’sının hükümet güçleri, yüzde 2’sinin yabancı güçler ve geri kalanının da diğer terör grupları tarafından düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, saldırılarda ölenler arasında 359 kadın ve 861 çocuk bulunduğu kaydedildi.