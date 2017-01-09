O örgüt uyandı İran askerlerine saldırı!

Açıklamaya göre, saldırı Sistan-Belucistan eyaletinde gerçekleşti. İki askeri araç imha edilirken çok sayıda asker öldürüldü.
Jaish el-Adl (Adalet Ordusu), Cundullah'tan ayrılan ve 2012'de kurulmuş Beluci bir örgüttür.
ıslahhaber
Açıklamaya göre, saldırı Sistan-Belucistan eyaletinde gerçekleşti. İki askeri araç imha edilirken çok sayıda asker öldürüldü.
Jaish el-Adl (Adalet Ordusu), Cundullah'tan ayrılan ve 2012'de kurulmuş Beluci bir örgüttür.
ıslahhaber
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