O örgüt uyandı İran askerlerine saldırı!

Belucistan için İran rejimine karşı özgürlük mücadele veren ve İslamı temel alan Adalet Ordusu resmi internet sitesinde açıklama yayınladı.

O örgüt uyandı İran askerlerine saldırı!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:37
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Açıklamaya göre, saldırı Sistan-Belucistan eyaletinde gerçekleşti. İki askeri araç imha edilirken çok sayıda asker öldürüldü.

Jaish el-Adl (Adalet Ordusu), Cundullah'tan ayrılan ve 2012'de kurulmuş Beluci bir örgüttür. 

ıslahhaber

 
EtiketlerSistan-BelucistanCundullah
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