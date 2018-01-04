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O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti

Suriye ve Irak’ta yenilerek Mısır ve Afganistan’a ‘taşınan’ DEAŞ, Afganistan’da Taliban’a ve Mısır’da HAMAS’a savaş ilan ettiğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:10
O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti

Terör örgütü DEAŞ’in Mısır kolu olan Sina Vilayeti adlı örgüt, yeni bir video yayınlayarak HAMAS’a karşı savaşa çağırdı.

HAMAS’ın efsanevi lideri Şeyh Ahmet Yasin de dahil olmak üzere tüm üyelerinin din-dışı olduğunu savunan DEAŞ, İsrail’e karşı on yıllardır cihat saldırıları düzenleyen İzeddin El Kassam Tugaylarını da tekfir ederek onlara karşı savaşacağını söyledi.

DEAŞ, ‘kurulduğu’ günden bu yana başta Irak’taki Ensar El İslam’a karşı olmak üzere Suriye’deki ve ardından tüm dünyadaki İslami organizasyonları din-dışı kabul ettiğini ilan edip savaş açmıştı.

Irak kökenli örgütün maktul sözcüsü Ebu Muhammed Adnani, dünyadaki tüm İslami cemaat ve grupların sonunu getirene kadar onlarla savaşmaya devam edeceklerini söylediği bir konuşma yapmıştı.

Sina Vilayeti örgütü tarafından yayınlanan videoda DEAŞ’in Gazze’de savaşacağı vaadinde bulunulduktan sonra ‘Müslümanları’ HAMAS’a karşı savaşmaya çağırdı.

İsrail’e karşı etkin operasyonlarıyla tanınan İzzeddin El Kassam Tugaylarına silah temin ettiği iddia edilen bir kişi de videoda infaz edilirken görüldü.

İnfazı gerçekleştirenin ise HAMAS’tan DEAŞ’e geçtiği öne sürülen bir çocuk savaşçı olduğu gözlendi.

DEAŞ, Suriye’de Esed Rejimine karşı savaşan Sünni örgütlere, Afganistan’da da ABD’ye karşı savaşan Taliban’a savaş ilan ederek operasyonlar düzenliyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:10
  1. DEAŞ
  2. Suriye
  3. Afganistan
  4. HAMAS
  5. İzeddin El Kassam Tugayları
  • BetoBeto31 dk önce
    HAYIR...ABD savas ilan etti!!!Daes zaten onlarin gönüllü köpekleri!!!
  • tuğrultuğrul33 dk önce
    Vay gavur oğlu gavur böyük şeytanın paralı köpekleri deaş. Ulan alçak cöniler siz de ciğer varsa sizin sahaya inip savaşın ya!. İtler, hemde korkaklarından yemiyor demi...
  • VatandaşVatandaş33 dk önce
    Amerika ve İsrailin düşmanlarıyla savaşan Resmen vekalet savaşı yürüten Asıl adları David, John, Moşe vs. Olan bir örgüt. Ey kalbi mühürlenmişler kendinize gelin aklımızla alay ediyorlar. Yıllarca bu ülkenin kadınını bir Ermeni Çaça manukyan sattı
  • AtaAta37 dk önce
    Hehe yandaşları sevinsin ABD ve Avrupa sevinsin
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