O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti

Terör örgütü DEAŞ’in Mısır kolu olan Sina Vilayeti adlı örgüt, yeni bir video yayınlayarak HAMAS’a karşı savaşa çağırdı.

HAMAS’ın efsanevi lideri Şeyh Ahmet Yasin de dahil olmak üzere tüm üyelerinin din-dışı olduğunu savunan DEAŞ, İsrail’e karşı on yıllardır cihat saldırıları düzenleyen İzeddin El Kassam Tugaylarını da tekfir ederek onlara karşı savaşacağını söyledi.

DEAŞ, ‘kurulduğu’ günden bu yana başta Irak’taki Ensar El İslam’a karşı olmak üzere Suriye’deki ve ardından tüm dünyadaki İslami organizasyonları din-dışı kabul ettiğini ilan edip savaş açmıştı.

Irak kökenli örgütün maktul sözcüsü Ebu Muhammed Adnani, dünyadaki tüm İslami cemaat ve grupların sonunu getirene kadar onlarla savaşmaya devam edeceklerini söylediği bir konuşma yapmıştı.

Sina Vilayeti örgütü tarafından yayınlanan videoda DEAŞ’in Gazze’de savaşacağı vaadinde bulunulduktan sonra ‘Müslümanları’ HAMAS’a karşı savaşmaya çağırdı.

İsrail’e karşı etkin operasyonlarıyla tanınan İzzeddin El Kassam Tugaylarına silah temin ettiği iddia edilen bir kişi de videoda infaz edilirken görüldü.

İnfazı gerçekleştirenin ise HAMAS’tan DEAŞ’e geçtiği öne sürülen bir çocuk savaşçı olduğu gözlendi.

DEAŞ, Suriye’de Esed Rejimine karşı savaşan Sünni örgütlere, Afganistan’da da ABD’ye karşı savaşan Taliban’a savaş ilan ederek operasyonlar düzenliyor.