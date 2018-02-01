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''Öztürk Yılmaz'ın o olayda büyük sorumluluğu var"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, CHP’nin, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ı dış politikasının başına geçirip, onun hiç olmadığını söylediği tecrübeleriyle dış politikasını yönetmeye kalkışmasının, CHP’nin başına adeta çorap örmek anlamına geldiğini belirtti.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:57
''Öztürk Yılmaz'ın o olayda büyük sorumluluğu var"

Bozkır, DAEŞ’in Musul konsolosluğu baskınından Öztürk Yılmaz’ı sorumlu tutarak, “O olayın meydana gelmesinde de bence bu zatın büyük bir sorumluluğu vardır. Bu zat, sürekli olarak ‘ben burayı korurum, bize saldırmazlar’ gerekçeleriyle, o olayın meydana gelmesinin baş müsebbibidir” ifadelerini kullandı.

'5 GÜNLÜK BÜYÜKELÇİ'

Bozkır, Yılmaz’ın TSK’nın ÖSO ile birlikte hareket etmesine ilişkin eleştirileri konusunda sert konuştu. Bozkır, CHP’nin, son derece kaliteli, değerli, ülke menfaatini her şeyin önünde tutan, yurt içindeki toplantılarda her türlü tenkiti yaparken yurt dışındaki toplantılarda en ufak bir çatlak ses çıkarmayan, vatanını seven büyükelçi milletvekilleriyle çalıştığını belirterek “Bu kişiler Şükrü Elekdağ, Onur Öymen, İnal Batu, Faruk Loğoğlu, Osman Korutürk, Rıza Türmen’di” ifadesini kullandı.

“CHP’nin bu kişiler varken, bugün, 5 gün büyükelçilik yaptığı halde ‘büyükelçiyim’ diyerek dolaşan böyle bir zatı dış politikasının başına geçirip, onun hiç olmayan tecrübeleriyle dış politikasını yönetmeye kalkışması, CHP’nin başına adeta çorap örmektir” diyen Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü: “’Bu zatla birlikte CHP’nin dış politikası da zıvanadan çıkmıştır. Ülkeye zarar verdiği gibi partisine de zarar vermektedir.”

"BAŞ SORUMLU"

Volkan Bozkır, “Öztürk Yılmaz’ın, Musul Başkonsolosu iken DAEŞ’in saldırısında kendisini ‘muhasebeci Kenan’ olarak tanıttığı” iddiasıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Bozkır, “O olayın meydana gelmesinde de bence bu zatın büyük bir sorumluluğu vardır. Çünkü, o zaman Musul Valisi kenti terk etmişti, Irak’ın 55 bin kişilik ordusu üniformalarını bırakarak bölgeyi terk etmişti, THY ofisini kapatmıştı. Fakat bu zat, sürekli olarak ‘Ben burayı korurum, bize saldırmazlar’ gerekçeleriyle, o olayın meydana gelmesinin baş müsebbibidir. O kadar gün, o kadar insanımızın terör örgütü DAEŞ’in elinde kalmasının baş sorumlusu bu zattır” dedi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:57
  1. Öztürk Yılmaz
  2. DEAŞ
  3. IŞİD
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