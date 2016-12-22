O OKULA SORUŞTURMA

Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nda yaşanan skandallar hakkında gazetemiz Akit’in haberleri sonrası harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Savcılığı’nın, okul hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul hakkında bilgi ve belge talebinde bulunulurken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin okulda yaşanan skandallardan şikayetçi olan öğrenci velilerini dinlediği bildirildi.

SAVCILIK REZALETLERE KAYITSIZ KALMADI

Gazetemiz Akit’te yayınlanan 30 Eylül tarihli “Okulda çirkin konferans” ve 2 Aralık’taki “O lisede din dersi yok PKK propagandası var” başlıklı haberlerimizi ihbar kabul eden Çorlu Cumhuriyet Savcısı Şahin Doğan Karaboğaz, Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları hakkında soruşturma başlattı. PKK yanlısı Birgün gazetesi yazarı Enver Aysever’in konuşmacı olarak ağırlandığı konferansa öğrencilerin zorla götürüldüğü ve örgütsel sloganlar attırıldığı, derslerinde terör örgütü PKK yanlısı ifadelerin kullanıldığı, üniversite tanıtım gezilerinde talebelerin alkol almalarına göz yumulduğu ve lise mezuniyet balosunda öğrencilere alkol katkılı içecek dağıtıldığı yönünde dudak uçuklatıcı iddialarla gündeme gelen Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ile ilgili savcılığın, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler’den bilgi ve belge talebinde bulunduğu kaydedildi.

Okulda çirkin konferans

OKUL, TERÖR ŞUBE’NİN DE MERCEĞİNDE

Derslerinde öğretmenler tarafından terör örgütü PKK propagandası yapıldığı öne sürülen Nazmi Arıkan Okulları’nı, Tekirdağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün de mercek altına aldığı öğrenildi. İdeolojik bataklığa dönen okul hakkında şikayetçi olan öğrenci velilerinin Terör Şube’de tek tek dinlenildiği aktarıldı. Savcılık soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan velilerin, söz konusu okul hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ciddi bilgi ve belgeler sundukları öğrenildi.

O lisede din dersi yok PKK propagandası var

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞMESİ İSTENİYOR

Çorlu Cumhuriyet Savcılığının, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları ile ilgili soruşturmasını derinleştirmesi ve ideolojik bataklığa dönen okulun zehirleyici faaliyetlerine ‘dur’ demesi bekleniyor. Genişletilerek devam etmesi beklenen soruşturmada okul idaresinin ve öğretmenlerinin de ifadesinin alınması gerektiği vurgulanıyor. Okuldaki skandallarından şikayetçi olan öğrencilerin hakkında dahi suç duyurusunda bulunarak susturma yoluna giden Nazmi Arıkan Okulu’nun bu soruşturma dolayısıyla benzer girişimlerde bulunup bulunmayacağı ise merak konusu. Tekirdağ’daki eğitim ve yargı camiası ile ikili ilişkilerinin oldukça ileri düzeyde olduğu bilinen okul idaresinin soruşturmaya etki etmesinin de önüne geçilmesi isteniyor.

Okul idaresi hem suçlu hem güçlü!

FARUK ARSLAN

