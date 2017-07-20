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O öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Akit.com.tr’nin gündeme getirdiği haber sonrası şehitlerimize hakaret eden öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:59
O öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

15 Temmuz işgal ve darbe girişimine “senaryo” şehitlere ise “ölü” diyen ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan ilkokul öğretmeni Kemal Usta hakkında Kahramankazan Savcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Kemal Usta adlı öğretmenin sosyal medya hesabından 11 Temmuz’da, “Siz Temmuzlarda hasbel kader ölürken biz eylüllerde gönüllü şehadete yürüyorduk. Siz dünle bugünün arasındaki karanlıkken biz gün ışığının faturasını canıyla ödemişleriz. Ondan ki bizim olduğumuz yerde kimse şehitlik edebiyatı yapmasın çünkü şehadet senaryo ile değil kanla kazanılır” şeklinde paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti.

AKİT’İN HABERİ SES GETİRDİ

Bu sözde öğretmenin ağız dolusu hakaretlerini akit.com.tr gündeme getirmişti. Akit.com.tr’de yer alan haber sonrası kamuoyu şahsa büyük tepki göstermişti. Oluşan bu tepkiye sessiz kalamayan Kahramankazan Savcılığı’da derhal harekete geçerek şahıs hakkında yakalama kararı çıkardı.  

 

Öğretmen Kemal Usta’dan halka ‘karanlık’ şehitlere ise ‘ölü’ hakareti

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:59
  1. kemal usta
  2. 15 temmuz
  3. hakaret
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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