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O müzik platformu Türkiye ofisini kapatıyor

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu.

09 Şubat 2018 Cuma 09:15
O müzik platformu Türkiye ofisini kapatıyor

Dünyanın en büyük dijital müzik servislerinden Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını açıkladı. Spotify Türkiye Ülke Müdürü Ergül Çivi, Spotify ABD Ticari Direktörü olarak atandı.

Spotify’ın Türkiye ofisini kapatmasıyla ilgili açıklama ise aşağıdaki şekilde:

Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”

SPOTIFY NEDİR?

Dünyanın dört bir yanından 70 milyon ücretli aboneye sahip olan Spotify, en popüler dijital müzik servislerinin başında geliyor. Arşivinde 40 milyondan fazla parça olduğu bilinen servis, 2013 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu.

Kullanıcılar, Android, iOS, Windows ve Mac uygulamaları ve web tarayıcılarla Spotify’dan müzik dinleyebiliyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:15
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