O Müslüman Devlet Başkanı'ndan talimat: Sorunları çözün!

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya ile Avustralya arasındaki askeri iş birliğinin askıya alınmasıyla ilgili sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Endonezya ile Avustralya arasındaki askeri iş birliğinin teknik nedenlerden dolayı askıya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman saygı çerçevesinde en üst düzeyde olduğunu ifade eden Widodo, "Avustralya ile ilişkilerimiz her zaman iyi olmuştur. Askeri ilişkilerin teknik sebeplerden dolayı askıya alınmasının araştırılması ve çözüme ulaştırılarak ilişkilerin eskisinden daha iyi olması için Savunma Bakanlığı ve ordu yetkililerine gereken talimatları verdim." diye konuştu.

Endonezya Ordu Sözcüsü General Wuryanto, dün Avustralya ile askeri iş birliğinin askıya alınmasının teknik nedenlerden kaynaklandığını belirterek ilişkilerin eskisinden daha iyi olması için çalışacaklarını söylemişti.