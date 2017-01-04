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O mumyalar için harekete geçiliyor

Binlerce yıllık mumyalar bilim insanlarının elinde adeta yeniden canlanacak. Chinchorro toplumuna ait mumyaların hayattayken nasıl göründükleri ve yaşayan akrabaları olup olmadığı araştırılacak.

O mumyalar için harekete geçiliyor
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:58
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Ölülerini mumyalayan ilk toplum Chinchorro’ya ait 7 bin 400 yıllık mumyaların sırrı yapılan araştırmayla ortaya çıkarılacak. Bir zamanlar Şili ve Peru kıyılarında yaşamış olan Chinchorro toplumuna ait çoğunluğu çocuklardan ve henüz doğmamış bebeklerden oluşan 15 mumya DNA analizi ve bilgisayarlı tomografi taramaları için Şili’nin başkenti Santiago’da bir kliniğe götürüldü.

Araştırmacılar, bu mumyaların hayattayken nasıl gözüktüklerini, genlerini deşifre etmeyi ve antik uygarlığın gizemlerini anlamayı hedefliyor. Yüksek teknoloji bilgisayar işlemlerini kullanan araştırmacılar, mumyaların kaslarını ve yüz şekillerini yeniden oluşturacak.

Araştırmayla ilgili Radyolog Marcelo Galvez, “Binlerce yıl önce ölmüş bu insanları rekonstrükte ederek (yeniden kurma) hayata döndürmek ve bu mumyaların fiziksel olarak nasıl gözüktüklerini görmek istiyoruz” dedi. Aynı zamanda DNA analizi yapabilmek için mumyalardan deri ve saç örneği de alındı. Bunun sonucunda yaşayan akrabaları olup olmadığı da ortaya çıkacak.

 
EtiketlerChinchorroMUMYAŞİLİ
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