O mühimmatlar PKK'lı teröristlerin başında patladı!

Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsalında saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle operasyon bölgesine hareket etmesi, bölgedeki arama tarama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmatlar görülüyor.

"İYİ Kİ VARSIN EREN ,RUHUN ŞAD OLSUN" YAZILI MÜHİMMAT PARÇALARI



Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında bölgede çalışma yürüten güvenlik güçlerince alınan kayıtta, hava harekatında kullanıldığı belirlenen, üzerinde "İyi ki varsın Eren, ruhun şad olsun" yazılı mühimmat parçaları da bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca operasyon sonrası helikopterle birliklerine dönen askerlerin, komutanları tarafından karşılanması da yer alıyor.

SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu "Aras" kod adlı M.E. olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada öldürülen 4 teröristin geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili olduğu duyurulmuştu.

ELE GEÇİRİLENLER



Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.