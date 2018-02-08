O Mehmetçiklerden haber var!

Milletvekili Ersoy, kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafın hikayesini anlatırken şunları söyledi: “Yaralı askerlerimizin Hassa’da ilk getirildikleri merkezde duygusal anlar yaşanmış. Silah arkadaşı olan iki asker farklı hastanelere sevk edilmek istenince birbirlerinden ayrılmak istememiş ve elleri bu şekilde fotoğraflanmış. Fotoğraf bana ulaştı, ben de bu kareden çok etkilendim ve sosyal medyada paylaştım.”

YAN YANAYIZ YİNE

Hassa Devlet Hastanesi’nde o ana tanıklık edenler ise şunları anlattı: “İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine, ‘Bak buradayız, yan yanayız yine’ diye güç veriyorlardı. Biri diğerine ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’ dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusal anlar yaşandı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı.”

DURUMLARI İYİ

İki askerin de ilk müdahalelerinin ardından birlikte başka bir hastaneye sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.