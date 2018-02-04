O mankenden şoke eden açıklama: Canlı bomba olup...

CHP'li kimliğiyle tanınan manken Tuğba Özay, ulusal bir gazeteye verdiği röportajında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Özay, “Bir günlüğüne ölümsüz olsam, canlı bomba olurdum, uyuşturucu satan, kadına şiddet uygulayan, çocuklara ve hayvanlara tecavüz edenleri bir araya toplayıp hepsini havaya uçururdum” dedi.