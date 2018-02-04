O mankenden şoke eden açıklama: Canlı bomba olup...
CHP'li manken Tuğba Özay, kendisine sorulan "Bir günlüğüne ölümsüz olsan ne yapardım? " sorusuna şoke eden bir cevap verdi.04 Şubat 2018 Pazar 17:52
CHP'li kimliğiyle tanınan manken Tuğba Özay, ulusal bir gazeteye verdiği röportajında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Özay, “Bir günlüğüne ölümsüz olsam, canlı bomba olurdum, uyuşturucu satan, kadına şiddet uygulayan, çocuklara ve hayvanlara tecavüz edenleri bir araya toplayıp hepsini havaya uçururdum” dedi.
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