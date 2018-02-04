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O mankenden şoke eden açıklama: Canlı bomba olup...

CHP'li manken Tuğba Özay, kendisine sorulan "Bir günlüğüne ölümsüz olsan ne yapardım? " sorusuna şoke eden bir cevap verdi.

04 Şubat 2018 Pazar 17:52
O mankenden şoke eden açıklama: Canlı bomba olup...

CHP'li kimliğiyle tanınan manken Tuğba Özay, ulusal bir gazeteye verdiği röportajında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Özay, “Bir günlüğüne ölümsüz olsam, canlı bomba olurdum, uyuşturucu satan, kadına şiddet uygulayan, çocuklara ve hayvanlara tecavüz edenleri bir araya toplayıp hepsini havaya uçururdum” dedi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:52
  1. Tuğba Özay

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi11 dk önce
    Butun terörustleri yok ederdim
  • MuratMurat12 dk önce
    O zaman chp kurultayına git , kendini patlat. Orada aradıklarınhepsi bir arada.
  • erderd1 sa önce
    teröristlere niye dokunmuyon?
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