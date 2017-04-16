O mahallede oy kullanma işlemi 12 dakika sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi 12 dakika sürdü.

O mahallede oy kullanma işlemi 12 dakika sürdü
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:25

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Demirci ile Gördes ilçeleri arasında Demirci ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan toplam 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi'ndeki 12 seçmen, sadık başına gitti.

Sandık başına gelen 12 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapandı.

Mahalle sakinleri, oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından tarladaki işlerini yapmaya gitti.

Köyün en yaşlı seçmeni 73 yaşındaki Mahalle muhtarı Ahmet Ali Yiğit, en genç seçmeni ise 29 yaşındaki yeğeni Veli Yiğit oldu.

Muhtar Ahmet Ali Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 Kasım milletvekili genel seçiminde seçmen sayısının 18 olduğunu belirterek, "Büyükşehir olduktan sonra mahalleye dönen köyümüz 18 nüfustan ibaret. Bu seçimde 12'ye düştü. Bizde demokratik hakkımız olarak oylarımızı mahalle sakinlerimiz ile kullandık. Şimdi arazi işlemlerimize bakmak üzere tarlamıza gideceğiz" dedi.

Mahallede oy kullanan en genç seçmen olan Veli Yiğit ise 12 dakikada seçim işlemlerini tamamladıklarına işaret ederek, akşam saat 17.00'de sandığın açılmasını bekleyeceklerini kaydetti.

 
Etiketlerveli yiğitahmet ali yiğitmanisademircireferandum
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ali cambel

Ilcede deyip mahalleye kiviriyonuz unutmayin boyle yaparsaniz kimse size inanmaz artik yalancinin misali.

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