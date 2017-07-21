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O magandanın cezası açıklandı

BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesinde, villanın bahçesinde rastgele ateş ettiği tabancasından çıkan kurşunla 41 yaşındaki İlknur Tarih'in ölümüne neden olmaktan tutuklanan 24 yaşındaki Fuat Acar, toplam 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında oğluna yöneltilen suçlamayı kendisi kabul edip silahı kendisinin ateşlediğini söylese de mahkemeyi ikna edemeyen Hüseyin Acar ise 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:28
O magandanın cezası açıklandı

Merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Gül Sokakta geçen yıl 7 Nisan günü, evinin bahçesinde oturan İlknur Tarih, magandanın silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Kanser tedavisi gören talihsiz kadın, yakınları ile silahı ateşlediği öne sürülen Fuat Acar ile babası Hüseyin Acar'ın da yardımıyla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası evde inceleme yapan ve duvarlarda 4 kurşun izi tespit eden polis ekipleri, Fuat Acar ile babası Hüseyin Acar'ı gözaltına aldı. Poliste ifade veren Hüseyin Acar savcı talimatıyla serbest bırakılırken, Fuat Acar ise verdiği ifadesinde, "Tabancamla atış talimi yaptım. Silahı temizledikten sonra bir el daha attım. Çığlık sesi duyunca olay yerine koştum. Babam ile yaralıyı hastaneye kaldırdık. Pişmanım" dedi.

BABA ÜSTLENDİ

Haklarında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan tutuklu sanık Fuat Acar ile babası tutuksuz sanık Hüseyin Acar'ın yargılanmasında ilginç gelişmeler yaşandı. Polise verdikleri ifadeyi kabul etmeyen sanıklardan Fuat Acar, "Olay günü ben işyerimde bulunuyordum. Babamın bahçede otururken temizlediği silahının ateş alması sonucu bir kadını vurduğunu bana telefon açan bir yakınımdan öğrendim. Olay yerine giderek annemi, eşimi ve ablamı evimize götürdüm. Daha sonra tekrar olay yerine gidince polis tarafından gözaltına alındım. Oradaki ifademi de baskı altında verdim" dedi. Baba Hüseyin Acar da savunmasında İlknur Tarih'in ölümüne neden olan kurşunun kendi silahından çıktığını söyledi. Hüseyin Acar, Mahkeme Heyeti Başkanı İsmail Yılmaz'ın, "İnsanlar öz evladı için uçurumdan atlar. Sen neden dilekçe ile başvuruda bulunmadın" sorusuna ise,  "Biz bu tür olayla ilk kez karşılaştık. İşlerimiz yoğundu, düşünemedik" yanıtını verdi.

KADIN HAKİM: ADALETLE Oyun OYNUYORLAR

Bunun üzerine konuşan Mahkeme heyetindeki kadın Hakimi Nalan Özcan Şimşek ifade değişiklerine, "Karşımızdakiler adaletle oyun oynuyor. Ortada pisi pisine ölmüş bir kadın var. Bizimle oyun oynuyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklu Sanık Fuat Acar ile babasının karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Fuat Acar'a 'kasten adam öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Hafifletici nedenleri ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 16 yıl 8 aya indirken Fuat Acar'a ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 17 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan Hüseyin Acar'a verdiği 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:28
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