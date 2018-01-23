O maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti

Dünya devleri arasında oynanan maçları yönetirken görmeye alışkın olduğumuz FİFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, işitme engelli futbol takımlarına dikkat çekmek için Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk maçını yönetti. Engellil bireylerin spora teşvik edilmesi ve onlara fırsat yaratılmasına dikkat çekmek için düzenlenen karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü ve Turkcell İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı karşılaştı.

Dostluğun kazandığı maçı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Murat Yıldırım, Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Aydemir ve çok sayıda Çekmeköylü takip etti.

Maçın başlama vuruşunu da yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Öncelikle Cüneyt Bey’den Allah razı olsun. Önemli bir hakemimiz, dünkü önemli maçtan sonra bizi kırmayıp geldi. Bizim işitme engelli sporcularımız hakikaten özveriyle çalışıyorlar ve kendi liglerinde de liderler. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Biz de belediye olarak bu tür etkinliklerle kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. İnşallah spor yaşantılarında daha güzel yerlere gelecekler. Biz onlar için mücadele edeceğiz, onlar bizleri dualarından eksik etmeyecek. Böylelikle Çekmeköy’de İnşallah güzel spor aktiviteleri, güzel hizmetler hep beraber yapacağız,” dedi.