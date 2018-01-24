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O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafet dikkat çekmişti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:08
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!

Rafini, Çankaya Köşkü'ne geldiği sırada hafif kar yağışı ve rüzgarın olması nedeniyle ağzını beyaz örtü ile kapattığı sanılmıştı. Ancak öyle olmadığı ve bunun bir gelenek olduğu ortaya çıktı. Nijer Başbakanı Rafini'nin üzerindeki beyaz yerel kıyafet, "Çölün mavi insanları" olarak bilinen Tuareglerin giydiği yerel bir giysiydi. Tuareglerin kendilerini gerçek osmanlı torunu olarak adlandırdıkları ve bununla gurur duydukları ise bir başka gerçek. Nijer Başbakanı'nın da Türkiye ziyareti sırasında bu Tuareg kıyafetini tercih etmesi bir dostluk mesajı olarak algılandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:08
  1. Rafini
  2. Çankaya Köşkü
  3. Tuareg
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