Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O lider Erdoğan'a hediye etmişti! Görmek için oraya...

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 2'si dişi 4 yavru aslan, bakılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:02
O lider Erdoğan'a hediye etmişti! Görmek için oraya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in hediye ettiği 12- 18 aylık yavru aslanlar, 2 gün önce Gaziantep'e getirildi. Bakımlarının yapılması ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi. Törene; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve çok sayıda kişi katıldı. Program nedeniyle Hayvanat Bahçesi girişleri gün boyunca ücretsiz hale getirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Reis'in aslanları' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini söyledi.

İSİMLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Aslanlara en iyi şekilde bakılacağını ifade eden Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin, Türkiye'de 1, Avrupa 3, dünyada 4'üncü sırada olduğunu anlatırken şöyle dedi:

"Yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 10 bin hayvanımızın, yaklaşık 400 türümüzün birlikte yaşadığı, hijyen doğurganlık, sağlık, huzur açısından en önemli kriterleri yakalamış olan çok güzel bir mekanın içindeyiz. Bugün neden buradayız? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sudan Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan'a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep'e getirdi. 2 gün önce aslanlarımız buraya ulaştı. Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız. Biz Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri 'Nil' ve 'Sultan', erkek aslanlarımızın ismi ise 'Sudan' ve 'Sevakin'. Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye'yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis'in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum."

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:02
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O lüks aracın sahibi belli oldu! Meğer...
    1. O lüks aracın sahibi belli oldu!..
    2. HDP'yi çıldırtmıştı, yenileri geliyor
    3. Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
    4. Rusya'dan İsrail açıklaması
    5. AK Partili belediye başkanı..
    6. Bozdağ'dan flaş açıklama: Öyle bir..
    7. Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat..
    8. Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
    9. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum..
    10. Denizli'de öğretmene düşük not dayağı
    11. Adıyaman'da göçük: 1'i ağır 2 yaralı
    12. 2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak!..
    13. Galatasaray'dan dev anlaşma!
    14. Esed rejimi Doğu Guta'ya klor gazıyla..
    15. Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi
    16. Adana'daki çete operasyonu
    17. TSK vurmaya başladı! Bombardıman..
    18. Iğdır’da kaçak sigara operasyonu
    19. Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet..
    20. Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı