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Muharrem İnce: O kurultayı başlarına yıkarım

CHP 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 'mükerrer imza' krizinin ardından konuşan Muharrem İnce, "O kurultayı başlarına yıkarım, 700'ün üzerinde oyla genel başkan olacağım" dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:12

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını koyan Muharrem İnce, kurultayda çıkan mükerrer imza tartışmalarına oldukça sinirlendi.

Kimsenin oyuna ihtiyacı olmadığını söyleyen İnce, kendisine karşı açık algı operasyonu düzenlendiğini savundu.

 "O KURULTAYI BAŞLARINA YIKARIM"

Muharrem İnce, "Neden mükerrer imzalar bana yazılıyor? Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım, benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Bu bir algı operasyonudur. O kurultayı başlarına yıkarım. Ali Cengiz oyunları bunları. Medyaya şunu söylüyorum, akşam sonuçları görürsünüz.

700'ÜN ÜZERİNDE OYLA GENEL BAŞKAN OLACAĞIM

49 imza yerine 490 imza verecek babayiğit var salonda. 700'ün üzerinde oyla genel başkan olacağım." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Genel başkanlığa aday olmak için delegelerden imza alan Muharrem İnce'nin bazı oylarının mükerrer olduğu ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, atılan mükerrer oyların hepsinin Muharrem İnce'ye yazılması gerektiğini söyledi.

Yaşananlar Muharrem İnce'ye bu açıklamaları yaptırdı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 17:12
  1. muharrem ince
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