O Kuranları ziyaret edenlerin sayısı 2 Milyonu aştı

Kur'an-ı Kerim tarihi ve 23 yıllık vahiy serüveninin yanı sıra birçok nadide el yazması Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği müze ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kur'an-ı Kerim Müzesi Müdürü Dr. Hamza Musa Abdullah Adem, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) kabr-i şeriflerinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yanı başında kurulan müzeyle, yeni teknolojiler aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizin (sav) misafirlerine tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eylül 2015'te açılan müzeye ziyaret için yoğun talep yaşandığını belirten Adem, şu ana kadar 2 milyondan fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Adem, müzede Türkçenin de aralarında bulunduğu 13 farklı dilde rehberlik hizmeti sağlandığını ifade ederek, ziyaretçileri gruplar halinde ücretsiz gezdirdiklerini el yazması Kur'an-ı Kerimler, 150 yıllık hat tabloları ve Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık vahiy sürecini, taşıdığı mesajı misafirlere yeni teknolojiler kullanarak sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Müzede 57 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor

Afganistan'da 200 yıl önce Hattat Gulam Muhyiddin tarafından yazılan ve 154 kilogram ağırlığından dolayı 4 deve üzerine yüklenerek Medine'ye hediye olarak gönderilen dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'inin yanı sıra müzede, 13 salonda toplamda 57 el yazması Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Mescid-i Nebevi'nin 5'inci kapısı yakınlarında bulunan müze, sabah 9.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.