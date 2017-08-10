Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O Kuranları ziyaret edenlerin sayısı 2 Milyonu aştı

Medine-i Münevvere'de, iki yıl önce kurulan ve 13 salonda toplamda 57 el yazması Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği müzede ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
O Kuranları ziyaret edenlerin sayısı 2 Milyonu aştı

Kur'an-ı Kerim tarihi ve 23 yıllık vahiy serüveninin yanı sıra birçok nadide el yazması Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği müze ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kur'an-ı Kerim Müzesi Müdürü Dr. Hamza Musa Abdullah Adem, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) kabr-i şeriflerinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yanı başında kurulan müzeyle, yeni teknolojiler aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizin (sav) misafirlerine tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eylül 2015'te açılan müzeye ziyaret için yoğun talep yaşandığını belirten Adem, şu ana kadar 2 milyondan fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Adem, müzede Türkçenin de aralarında bulunduğu 13 farklı dilde rehberlik hizmeti sağlandığını ifade ederek, ziyaretçileri gruplar halinde ücretsiz gezdirdiklerini el yazması Kur'an-ı Kerimler, 150 yıllık hat tabloları ve Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık vahiy sürecini, taşıdığı mesajı misafirlere yeni teknolojiler kullanarak sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Müzede 57 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor

Afganistan'da 200 yıl önce Hattat Gulam Muhyiddin tarafından yazılan ve 154 kilogram ağırlığından dolayı 4 deve üzerine yüklenerek Medine'ye hediye olarak gönderilen dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'inin yanı sıra müzede, 13 salonda toplamda 57 el yazması Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Mescid-i Nebevi'nin 5'inci kapısı yakınlarında bulunan müze, sabah 9.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
  1. Afganistan
  2. Mescid-i Nebevi
  3. Kur'an-ı Kerimler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım Meslek Lisesi!
    1. Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım..
    2. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
    3. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
    4. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
    5. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
    6. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
    7. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
    8. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
    9. Arda Turan tekrar Milli Takımda
    10. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
    11. Ordu birliklerine el koydular...
    12. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
    13. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
    14. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
    15. Trump'dan savaş açıklaması
    16. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
    17. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
    18. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
    19. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
    20. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!