O kulüpte ortalık karıştı!38 milyon Euro'ya aldık oynatsana hoca...

Milan'da Andre Silva, teknik direktör Gennaro Gattuso ile sportif direktör Mirabelli'nin arasını açtı.

22 yaşındaki Portekizli golcünün transferi için bahisler açıldı. Nedeni ise Gattuso'nun Silva'yı takımda istememesi ve Fatih Terim'e önermesi...

Mirabelli ise 38 milyon euro'ya transfer edilen genç yıldız adayının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Gattuso ise Silva'yı Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea veya Championship'ten Wolves'a vermek yerine Galatasaray'a göndererek gelişmesini istiyor. İki ismin nasıl ortak noktada buluşacakları merakla bekleniyor.

Andre Silva bu sezon AC Milan formasıyla 23 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.