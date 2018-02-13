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O kulübe büyük şok! Puan silme cezası verildi...

Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos'a tarihi cezalar verildi.

13 Şubat 2018 Salı 12:39
O kulübe büyük şok! Puan silme cezası verildi...

Atina derbisinde yaşanan olaylar, Olympiakos’a pahalıya patladı. Karaiskakis Stadı’nda geçen hafta oynanan Oliympakos-AEK karşılaşmasının son dakikalarında konuk ekip iki gol bularak maçı kazanmış, ortalık karışmıştı. 

Ev sahibi ekibin taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerken, rakip teknik ekibe saldırı girişimi yaşanmış, taraftarlar saha ortasında polisle çatışmıştı. Ayrıca konuk ekibin bayrakları maç sırasında yakılmış, maç öncesi e sonrası statta da olaylar çıkmıştı. 

Puan silme, saha kapatma, para cezası 

Yunanistan Süper Ligi disiplin komitesi inceleme başlattığı olaylarla ilgili kararını verdi. Kırmızı-beyazlılara 3 puan silme cezası verilirken, ayrıca iki maç saha kapatma (seyircisiz oynama) ve 90 bin euro da para cezası kesildi. 

Zirvenin 9 puan gerisine düştü 

PAOK ve AEK’nın hemen ardında üçüncü sırada bulunan Olympiakos şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. PAOK’un 6, AEK’nın 4 puanla gerisinde bulunan 43 puanlı Atina ekibinin puanı 40’a düşürüldü.  

Meclisten geçti, cezalar ağırlaştı 

Panathinaikos ve PAOK’a da son dönemde ağır cezalar verilmişti. Yunanistan’da sıkılaşan cezalar, meclisten geçen konuyla ilgili mevzuatın yansımaları olarak değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:39
  1. Oliympakos
  2. AEK
  3. yunanistan ligi

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