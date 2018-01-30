O köyde ortaya çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ile birlikte doğu cephesinde alınan Kastel Cindo Köyü de PKK/YPG’li teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun yeni hedefi olarak belirlediği Bafelyun Tepesi’nin yanı başındaki köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi.

HER GEÇENDEN GÜMRÜK ADI ALTINDA PARA ALIYORLAR

Teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığını gösteren belgeler bulundu.

TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Zeytindalı Harekatı'nın 11'inci gününde, geçen Pazar günü ele geçirilen Azez ile Afrin arasında bulunan en önemli nokta olarak kabul edilen Burseya Dağı’nın askeri üsse dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Burseya Dağı’nda dün başlatılan patlayıcı ve mayın arama tarama çalışması devam ederken, zaman zaman buraya yönelik saldırı ve taciz ateşi de obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile anında karşılık verilerek püskürtülüyor.

KASTEL CİNDO TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Burseya Dağı’nın özgürleştirilmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Afrin’in Kastel Cindo köyü de teröristlerden arındırıldı. 5 yıldır PKK/YPG işgalinde bulunan köyde, teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı.

1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Olası hava harekatlarından korunma amacıyla inşa edilen tünellerde, havalandırma boruları da dikkat çekti.