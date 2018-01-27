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Ali Bekki köyü ele geçirildi, teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü terör örgütünden temizledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:53
Ali Bekki köyü ele geçirildi, teröristlerden temizlendi

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Operasyonda bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 394’e ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtiliyor.

GÜNDÜZ KARTAL GECE YARASA

Zeytin Dalı Harekâtı'nın yedinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait zırhlı birlikler ile komandoların Afrin bölgesi içinde ilerleyişleri devam ederken, bölgede yoğun yağış ve sis nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları daha etkin şekilde devreye girdi.

Kötü hava koşullarından dolayı ağırlaşan Zeytin Dalı harekâtında önceki gece Türk savaş uçakları yoğun bombardıman yaptı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır’daki ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de PYD/PKK hedeflerini bombaladı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklar, önceden Özel Kuvvetler ile insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri vurdu.

ALİ BEKKİ KÖYÜ TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi.

Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Ali Bekki köyünde yakalanan YPG'li teröristin fotoğrafı yayınlandı.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:53
  1. Afrin harekatı
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. TSK
  4. ÖSO
  5. Ali Bekki köyü
  6. PYD
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