'O konuda hepimize düşen büyük sorumluluklar var'

Çocuk medya kuruluşları, yayın birlikleri, üniversiteler ve STK’lardan profesyonellerin konuşmacı olarak yer aldığı de konferansın açılış konuşmasını TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocukların uygun ve doğru medya içeriklerinin belirlenmesi, ayrıca medya kullanım süresinin düzenlenmesinde ailenin farkındalık düzeyinin önemli olduğunu ifade etti. Bakan Kaya, "Bakanlık olarak, bu konuda koruyucu ve önleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun için, Aile Eğitim Programımız kapsamında medya konusunda ayrı bir modül oluşturduk. Bu eğitim programıyla, aile bireylerinin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmaları kadar, olumsuz etkilerini de en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını öngördük ve bugüne kadar yaklaşık 660 bin insanımıza ulaştık." dedi.

Bakan Kaya ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK’ün birlikte hareket ederek aile ve çocuk dostu yayınlara 2018 yılında 12 milyon TL’lik yardım yapılacağını belirtti. Bakan Kaya medyada çocuğunun temsilinin, çocuklara yüklenen rolün ve kullanılan dilin de önemli olduğunu, bu konularda da gereken özenin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlama sorunu konusunda sorumluluk yalnızca ebeveynlere değil, çocuk yayıncılığı yapan ve çocuklarımızın hayal dünyalarına girmeye çalışan biz medya profesyonellerine de düşmektedir” dedi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, Türkiye’nin kabul ettiği Suriyeli misafirlerin bir merhamet politikasının ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatıma Yaylacı, anne ve babanın adaptasyonu, göç sonrası yerleşme sürecinde uyum konusunda çocuk için bir travma sebebi olabileceğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulfez Süleymanov, Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle dünyada en fazla çocuk mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu ifade etti. Oturumda söz alan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Dr. Olgun Gündüz, Ekim 2017 itibariyle 105 binden fazla çocuğun bu hizmetten yararlandığını, bu rakamın bir bölümünün Suriyeli çocukların oluşturduğunu söyledi.